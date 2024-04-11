Gece suda bekletip aç karnına yiyin! Meğer şifası yıllardır burnumuzun dibindeymiş. Kuru kayısının faydaları nelerdir?

Son dönemlerde doğal ürünlere olan ilgi bir hayli yükselişe geçerken, bu doğal ürünleri doğru şekilde tüketmek insan sağlığına son derece faydalıdır.

Sağlıklı ve kaliteli yaşam içerisinde olabilmek için tükettiğimiz gıdaların tüm içeriğini bilmek ve hangi alanlarda etkili olduğunu öğrenmek son derece önemlidir.

Faydaları saymakla bitmeyen doğru şekilde tüketildiğinde de tüm o sağlık problemlerinde kurtulmanıza yardımcı olacak etkili kür bulundu.

Geceden suda bekletip sabahleyin aç karnına yiyin...

TÜM O PROBLEMLERİ SİLİP SÜPÜRÜYOR!

Kuru kayısı lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda son derece faydalı gıdalar arasında yer almaktadır. Lif zengini olan kuru kayısı sindirim sistemi üzerinde son derece faydalı olurken, kuru kayısıyı geceden suda bekletip tükettiğinizde etkilerine inanamayacaksınız. İşte kuru kayısının mucizevi faydaları ve etkileri...

Lif bakımından zengin olan kuru kayısı, sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olurken aynı zamanda kabızlık problemininde kısa sürede bitmesine katkı sağlamaktadır.

A vitamini zengini olan kuru kayısı, göz sağlığını koruma altına alırken göz hastalıklarına karşı da kişiyi korur.

Kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan kayısı kemiklerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Antioksidan açısından güçlü bir kaynak olan kuru kayısı, cildin sağlıklı ve parlak bir görünümde olmasına yardımcı olmaktadır.

İçeriğinde bolca demir bileşeni barındıran kuru kayısı, kansızlığı tedavi etme noktasında son derece başarılıdır.

C vitamini zenginliği bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlarken, hastalıklara karşı güçlenilmesine yardımcı olmaktadır.

Kolesterol seviyesini düzene sokan kuru kayısı, kolesterol seviyesini dengede tutmaktadır.

Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan kuru kayısı, B vitamini zengini olmasıyla günlük yaşamda enerjinizin yükselmesine de katkı sağlamaktadır.

Kan basıncını dengeleme noktasında oldukça başarılıdır. Potasyum açısından zengin olması kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını koruma altına almaktadır.

Kuru kayısı içerisindeki sağlıklı vitaminler saçların güçlü ve parlak görünümde olmasına yardımcı olmaktadır.

KURU KAYISININ BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Karbonhidrat: 5 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 1,30 gram

Şeker: 15 gram

Lif: 2 gram

A vitamini: Yüzde 20

C vitamini: Yüzde 0.50

Kalsiyum: Yüzde 1.20

Demir: Yüzde 4.20