Yargı'ya veda edip Aile Albümü'ne geliyor

ATV'de ekranlara gelecek 'Aile Albümü' dizisi merakla bekleniyor. Dizide Akın Akınözü 'Kılıç', Aslıhan Malbora 'Deniz' rolleriyle seyirci karşısına çıkacak.

Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı O3 Medya imzalı dizinin kadrosuna Tilbe Saran, Feri Baycu, Serhat Teoman, Halil Babür ve Sena Arat’ın ardından usta bir isim daha katıldı.

'Yargı' dizisine 2 hafta sonra veda etmeye hazırlandığı ortaya çıkan Arif Pişkin gelen yeni iş teklifleri arasında 'Aile Albümü'yle anlaştı.

Çok güçlü bir çocukluk aşkı ve iki gencin yollarının tekrar bir araya gelme hikâyesini etkili bir dille anlatacak olan dizinin kadrosuna 'İhsan Kuloğlu' karakteriyle katıldı.

İhsan, Behice’nin dayısıdır ve Kılıç’ın ailesi dara düştüğünde zamanında onlara maddi manevi destek olmuş, gerektiğinde iyi ama yeri gelince taş kalpli bir adamdır.