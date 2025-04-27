Vücudu Gaz Deposuna Çeviren Yiyecekler Açıklandı: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Sindirimdeki gazın temel kaynakları yutulan hava ve kalın bağırsaktaki bakterilerin bazı gıdaları parçalama süreci olarak ikiye ayrılır. Fazla gaz oluşumu, özellikle sindirimi zor veya aşırı tüketilen yiyeceklerden kaynaklanır. Gaz yapma potansiyeli en yüksek besinler arasında şunlar bulunur:

EN ÇOK GAZ YAPAN YİYECEKLER

Kuru fasulye, mercimek, nohut ve bezelye gibi baklagiller,

Lahana, brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi sebzeler,

Patates, enginar, mantar gibi nişastalı yiyecekler,

Yulaf, çavdar ve kepek gibi tam tahıllar,

Sucuk, salam ve hazır çorba gibi işlenmiş gıdalar.

HANGİ BESİNLER GAZ OLUŞUMUNU TETİKLER?

Bazı yiyecekler herkeste gaz yaparken, bazıları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Gaz oluşumunda etkili olan diğer faktörler:

Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz,

Meşrubat ve bazı meyvelerdeki fruktoz (soğan, armut, enginar ve buğday gibi besinlerde de bulunur),

Sorbitol içeren elma, armut, şeftali gibi meyveler ve diyet ürünler,

Gazlı içecekler,

Mısır, patates, erişte ve buğday gibi nişasta kaynaklı gıdalar.

Özellikle pirinç, diğer nişastalardan farklı olarak gaz üretmeyen bir besin olarak öne çıkar. Ayrıca diyet lifi de kalın bağırsağa sindirilmeden ulaştığı için burada bakteriler tarafından fermente edilerek gaz oluşmasına katkı sağlar. Diyet lifleri çözünür ve çözünmez olmak üzere iki türde sınıflandırılır.

Kaynak: Haber Merkezi