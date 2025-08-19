Uzmanlar Uyardı: Tek Elle Araba Kullanmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün

Sürücüler arasında yaygın olarak görülen tek elle direksiyon tutma alışkanlığı, pratiklik ve rahatlık sunsa da uzmanlara göre ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

Geçmişte sürücü kurslarında direksiyonun “10-2” konumunda tutulması önerilirken, günümüzde uzmanlar “3-9” pozisyonunun çok daha güvenli olduğunu vurguluyor. Bu yöntem, sürücüye maksimum kontrol sağlıyor ve ani manevra gerektiğinde aracı daha kolay yönlendirmeye imkân tanıyor.

NEDEN TEK EL TERCİH EDİLİYOR?

Uzmanlar, tek elle sürüşün özellikle şu nedenlerle tercih edildiğini belirtiyor:

Sinemanın etkisi: Filmlerde sıkça görülen, tek elle direksiyon kullanan “rahat ve özgüvenli” karakterlerin yarattığı etki.

Konfor: Özellikle uzun yolculuk yapan sürücülerin boşta kalan elini dinlendirmek istemesi.

Alışkanlık: Manuel araçlarda vites değiştirme ihtiyacından doğan bu stil, otomatik şanzımanla birlikte de devam ediyor.

KİŞİLİK YANSIMASI VE RİSKLERİ NELER?

Psikologlara göre tek elle direksiyon tutmak, sürücünün rahat, kendine güvenen ve deneyimli olduğu izlenimini veriyor. Ancak bu tarzın güvenlik açısından sakıncalı olduğunun altı çiziliyor.
Ani dönüş, kaygan yol ya da kötü hava koşullarında tek elin yeterli olmayabileceğini söyleyen uzmanlar, “Her zaman iki elle direksiyon hâkimiyeti sağlanmalı. Bu alışkanlık yalnızca konfor değil, can güvenliği açısından da kritik öneme sahip” uyarısında bulunuyor.

