Uyurken Odanızın Kapısını Kapatmak Hayati Önem Taşıyor! Yangın Güvenlik Uzmanları Tek Tek Anlattı

Yangın güvenliği uzmanları, gece saatlerinde oluşabilecek yangınlarda yatak odası kapısının kapalı olmasının saniyelerin bile kritik olduğu anlarda hayati bir fark yaratabileceğini vurguluyor.

KAPIYI KAPATMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre, uyumadan önce yatak odası kapısını kapatmak, olası bir yangın anında alevlerin ve dumanın yayılmasını geciktirerek size daha fazla zaman kazandırıyor. Bu dakikalar, hem uyanmak hem de tahliye ya da yardım çağrısı için çok önemli bir kolaylık sağlıyor.

YANGINLAR BİR ANDA YAYILMAYA BAŞLIYOR

Ev yangınlarında, özellikle modern mobilya ve yapı malzemeleri nedeniyle yangınların yayılma hızı geçmişe göre çok daha yüksek. Uzmanlar, bir yangının birkaç dakika içinde odalar arasında 600°C’yi aşan sıcaklıklara ulaşabildiğini belirtiyor. Bu ısı, camların erimesine, mobilyaların tutuşmasına ve birkaç nefeste ağır duman solunmasına neden olabilir.

KAPALI KAPI GÜVENLİK SAĞLIYOR

Yatak odasının kapalı olması, alevlere ve dumana karşı bir nevi kalkan görevi görerek odanın içini daha uzun süre yaşanabilir kılabiliyor. Bu da içeridekilerin daha fazla oksijenle hayatta kalmasına olanak tanıyor. Kısacası, kapalı kapılar bir yangın anında hayat kurtaran bir savunma hattı oluşturuyor.

YANGIN ANINDA ODADAYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer yangın sırasında odanızda mahsur kalırsanız ve kapınız kapalıysa, uzmanların önerdiği şu adımları izleyerek güvenliğinizi artırabilirsiniz:

-Kapının altına ıslak havlu veya kıyafet yerleştirin. Bu, dumanın içeri sızmasını yavaşlatacaktır.

-Kapıyı açmadan önce sıcaklık kontrolü yapın. Elinizin dış kısmıyla veya sırtınızla kapıya hafifçe dokunun. Sıcaksa açmayın.

-İmkân varsa hemen Telefonla 112’yi arayarak yerinizi belirterek yardım çağırın.

-Çıkmak gerekiyorsa yere yakın kalın. Temiz hava zemine daha yakın olduğu için emekleyerek hareket edin.

Kaynak: Haber Merkezi