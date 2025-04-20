Astrolog Dinçer Güner Açıkladı: 12 Burç İçin Zorlu Süreç Başlıyor!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 12 burcun bu hafta yaşayacakları süreci öngördü. Güner, maddi konulardan ikili ilişkilere kadar yaşanacakları bir bir anlatarak bu hafta yaşanacaklar konusunda 12 burca da dikkat çeken öneriler ve uyarılarda bulundu. Güner’in açıklamalarına göre, burçların yaşayacakları şöyle:

12 BURCU BİRDEN ETKİLEYECEK

Koç: Maddi konularda yeni bir dönem başlıyor. Gelir ve harcamalar dengesini kurmak zorlayabilir. Sosyal çevreyle ilgili yüzleşmeler mümkün. Özdeğer sorgulamaları öne çıkıyor.

Boğa: Bu hafta tam anlamıyla bir kişisel dönüşüm zamanı. Fiziksel görünümünden kariyer hedeflerine kadar kendini sorgularken stres artabilir. Ailevi meseleler ve otoriteyle çatışmalar öne çıkabilir.

İkizler: İç dünyanda büyük bir temizlik zamanı. Bilinçaltı korkular, eski travmalar ve yetersizlik duyguları ile yüzleşiyorsun. Uykusuzluk, ruhsal dalgalanmalar, iletişim sorunları mümkün.

Yengeç: Sosyal çevre, dostluklar ve ortak projeler sorgulanıyor. Bazı ilişkilerin seni tükettiğini fark edebilir, hedeflerini yeniden şekillendirebilirsin. Maddi paylaşımlarda dikkatli olmalısın.

Aslan: Kariyer alanında dönüm noktası yaşanabilir. İş değişikliği, terfi ya da yön değişimi gündemde. Egosal çıkışlara ve otoriteyle yaşanabilecek gerilimlere dikkat etmelisin.

Başak: İnançlar, yaşam felsefesi ve eğitim alanında önemli değişimler kapıda. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik hedefler ve zihinsel dönüşüm konuları ön planda olabilir.

Terazi: Maddi krizler, borçlar ve ortak kazançlar seni sınayabilir. Miras, kredi ya da eş/ortakla maddi paylaşım konularında ani gelişmelere hazır ol. Güç oyunlarına karşı dikkatli olmalısın.

Akrep: İlişkilerde ve ortaklıklarda derin dönüşümler başlıyor. Evlilik, iş birliği veya açık düşmanlıklarla ilgili sert yüzleşmeler gündeme gelebilir. Yeni ilişkilere açık bir dönemdesin.

Yay: Günlük düzen, sağlık ve iş ortamıyla ilgili konular öne çıkıyor. Zihinsel yorgunluk artabilir. Alışkanlıklarını gözden geçirme ve daha sağlıklı bir sistem kurma zamanı.

Oğlak: Aşk hayatında yeni gelişmeler olabilir. Çocuklar, hobiler, yaratıcı projeler ve romantik ilişkilerde netleşme süreci başlıyor. Duygusal karmaşaya dikkat!

Kova: Ailevi meseleler, ev hayatı ve geçmişten gelen yükler gündemde. Taşınma, aileyle yüzleşmeler ya da gayrimenkul kararlarında stresli gelişmeler yaşanabilir.

Balık: Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve iletişim alanlarında değişim var. Sert konuşmalar, ani tepkiler, eğitim planlarında değişiklikler mümkün. Bilinçli iletişim şart.