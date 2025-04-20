İki Yastıkla Uyumadan Önce Bir Kez Daha Düşünün: Bu Kadarı Kimsenin Aklına Gelmemişti

İki yastıkla uyumayı alışkanlık haline getirenler, sabah boyun ve sırt ağrılarıyla uyanıyorsa, sorunun kaynağı doğrudan kullandıkları yastık olabilir.

SAĞLIĞI BÜYÜK ÖLÇÜDE TEHDİT EDİYOR

Uyku kalitesi günümüz yaşamının en önemli bileşenlerinden biri haline gelirken, doğru yastık seçimi kilit unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda rahat bir uyku için birden fazla yastık kullananların sayısı hızla artarken, uyku sağlığı ve ortopedi uzmanları, bu alışkanlığın uzun vadede omurga sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

BOYUN AÇISINI BOZUYOR

İki yastıkla uyumak, başın doğal hizasını bozarak boyun kaslarının gece boyunca gergin kalmasına neden olabilir. Bu durum sabahları boyun tutulması, baş ağrısı, omuz ağrısı gibi sorunlarla kendini gösterebilir. Ayrıca, omurganın doğal eğrisinin değişmesi, ilerleyen dönemlerde duruş bozukluğu ve kronik kas ağrılarına zemin hazırlayabilir.

HORLAMA VE SOLUNUM PROBLEMLERİNE DİKKAT

Yalnızca iskelet sistemi değil, solunum yolları da bu alışkanlıktan olumsuz etkileniyor. Özellikle sırt üstü yatan kişilerde, birden fazla yastık kullanımı hava yollarını daraltarak horlamayı artırabilir, hatta bazı durumlarda uyku apnesi riskini bile yükseltebilir. Bu yatma alışkanlığı nefes alma güçlüğü, gece uyanmaları ve gündüz yorgunluğuna neden olabilir.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN TEK YASTIK KULLANIN

Uzmanlar, uygun yastık seçiminin kişiye özel olması gerektiğini belirtiyor. Genel öneri; başı ve boynu destekleyen, omurgayla hizalı, orta sertlikte ve tek bir yastık kullanılması yönünde. Bu sayede hem boyun hem de sırt bölgesi doğru şekilde desteklenerek kesintisiz ve kaliteli bir uyku sağlanabiliyor.

PSİKOLOJİK NEDENİ OLABİLİR

Bazı kişiler için fazla yastıkla uyumak, fiziksel değil duygusal bir ihtiyaçtan da kaynaklanabiliyor. Güvende hissetme, alışkanlık ya da geçmiş deneyimlerden ötürü birden fazla yastıkla yatmak tercih edilebiliyor. Ancak uzmanlar, konfor arayışıyla yapılan bu tercihin uzun vadede sağlığı tehdit edebileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi