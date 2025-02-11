Türkleri Havalara Uçuracak Araştırma Yayımlandı: 1 Yudumu Yaşlanmayı Önlüyor, İltihabı Söküp Atıyor

Amerikalı beslenme uzmanlarının yaptığı geniş kapsamlı araştırma, düzenli siyah çay tüketiminin sağlığa olumlu katkı sağladığını ve yaşam süresini uzatabileceğini gösterdi.

SİYAH ÇAY ÖMRÜ UZATIYOR MU?

2022 yılında yaklaşık 500 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, günde iki fincan siyah çay içen kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 9 ila 13 oranında azaldığı belirlendi. Özellikle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkileriyle dikkat çeken siyah çay, sağlıklı bir yaşam için önerilen içecekler arasında yerini aldı.

SİYAH ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah çayın sağlık üzerindeki etkileri, yapraklarının tam oksidasyon sürecinden geçirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu fermantasyon sürecinde theaflavin ve thearubigin adı verilen güçlü antioksidanlar oluşuyor. Bu bileşenler:

-Kronik iltihaplanmalara karşı savaşır.

-Kalp ve damar sağlığını destekler.

-Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.