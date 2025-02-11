Nokia’da Sil Baştan Yeni Dönem! A’dan Z’ye Her Şey Değişecek

1 NİSAN İTİBARIYLA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Halihazırda Intel’in Veri Merkezi ve Yapay Zekâ Grubu’nun başında bulunan Hotard, daha önce Hewlett Packard Enterprise ve NCR Corporation gibi teknoloji devlerinde de üst düzey yöneticilik yaptı. İnovasyon ve büyüme odaklı stratejileriyle tanınan Hotard, 1 Nisan 2025 itibarıyla Nokia’nın Finlandiya’nın Espoo kentindeki genel merkezinde yeni görevine başlayacak.