Nokia’da Sil Baştan Yeni Dönem! A’dan Z’ye Her Şey Değişecek
Telekomünikasyon devi Nokia’da yönetim değişikliğine gidiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin mevcut Başkanı ve CEO’su Pekka Lundmark, 31 Mart 2025 itibarıyla görevinden ayrılacak. Yerine, küresel teknoloji sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Justin Hotard getirilecek.
DANIŞMAN OLARAK DEVAM EDECEK
Lundmark, 2020 yılından bu yana Nokia’yı yönetiyordu. Görevini devrettikten sonra, 2025’in geri kalanında yeni CEO Hotard’a danışman olarak destek vermeye devam edecek.
1 NİSAN İTİBARIYLA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Halihazırda Intel’in Veri Merkezi ve Yapay Zekâ Grubu’nun başında bulunan Hotard, daha önce Hewlett Packard Enterprise ve NCR Corporation gibi teknoloji devlerinde de üst düzey yöneticilik yaptı. İnovasyon ve büyüme odaklı stratejileriyle tanınan Hotard, 1 Nisan 2025 itibarıyla Nokia’nın Finlandiya’nın Espoo kentindeki genel merkezinde yeni görevine başlayacak.