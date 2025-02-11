Konutta Rüzgar Tersine Dönüyor! Uzmanı Tarih Verdi Ev Alacaklar Yaşadı, Büyük Düşüş Olacak
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, son dönemde konut kredisi faiz oranlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Uzman isim, konut alacak en uygun tarihi verdi.
Kaynak: CNN Türk
Konut kredisinin faiz oranlarında yaşanan gelişmeler ev sahibi olmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle yeterli nakit birikimi olmayanlar için konut kredisi faiz oranlarında yaşanan 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi dikkat çekiyor. Peki, konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme ev almak için doğru zamanın geldiği anlamına mı geliyor? Ekonomist Dr. Zekeriye Şahin, konut piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ KONUT KREDİLERİNE YANSIDI
Merkez Bankası’nın ardı ardına yaptığı faiz indirimleri, kredi ve mevduat piyasasında etkisini göstermeye başladı. Konut kredisi faizleri 1,5 yılın en düşük seviyesine inerken, ihtiyaç kredisi faizleri de son 10 ayın en düşük noktasına geriledi. Ancak uzmanlar, bu sürecin yavaş ilerlediğini ve faizlerde daha kademeli bir düşüş beklendiğini ifade ediyor.
‘HIZLI BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAK’
Ekonomist Dr. Zekeriye Şahin, faiz oranlarının düşüş eğiliminde olduğunu ancak bunun hemen hissedilmeyeceğini belirterek, "Tam anlamıyla eski günlerimize dönmemiz nasıl ki hızlı bir yükseliş olduysa süreç içerisinde de yavaş yavaş bir hissetme ile devam edecektir. Çünkü biliyorsunuz Maliye Bakanlığının sıkı para politikasını her seferinde dile getirmesi doğal olarak piyasaların da beklentileri karşılığında yapmış olduğu işte ön tahminler ve piyasa beklenti anketlerine göre faiz indirimlerini yapıyor olması aslında sürecin bir kontrol altında ve sıkı bir denetim mekanizması içerisinde olduğunu bize açıkça gösteriyor" dedi.
FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devam etmesi beklenirken, yıl sonunda faiz oranlarının yüzde 30 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Şahin, faiz indirimlerinin özellikle kredi piyasasına yansımalarının orta vadede daha net hissedileceğini belirterek, Mart ayında faiz indirimine gidilmeyeceği ihtimalinden söz etti.
Merkez’in 8 toplantısının daha olduğunu hatırlatan Şahin, “Marttan sonraki süreçte 250 baz oranında faiz indirimleri gelecektir ve bunlar da piyasaya maliyet anlamında gerek yatırımcıların maliyetini hafifletmek anlamında gerekse piyasadaki kredi verme noktasında veya kredi kullanılma noktasında hepimize hane halkına da yansıyacaktır diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Şahin, faiz ve enflasyon arasındaki dengeye de dikkat çekerek, "Sürecin böyle bir anda olması söz konusu değil. Çünkü doğrudan doğruya faiz ve enflasyon ilişkisi de burada gündeme gelmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Şahin, Aralık ve Ocak aylarında başlayan faiz indirim sürecinin hız kazandığını belirterek, "Aralık ve Ocak ayındaki açıklamalarla birlikte faiz indirimlerinin hızlandığını düşünürsek şu aşamada evet, gayrimenkul alımı için çok uygun bir fırsat ama tabii burada şunu da görmemezlikten gelmememiz lazım" diyerek 5 ila 10 milyonluk konut sahiplerinin de evlerini satarak mevduata yöneldiklerini ve faizdeki bu düşüşü absorbe ettiklerini aktardı.
‘RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ’
Faiz oranlarının düşmesiyle konut talebinin artacağını vurgulayan Şahin, “Burada durum aslında şu an tersine dönüyor. Konut fiyatlarının şu anki faiz oranlarıyla alınması ileride zaten konut fiyatlarında ciddi bir artışın olacağını bize gösteriyor. Çünkü faizler düştükçe otomatikman konut talepleri artacağı için konutlara talep fazla olacağı için ve yapı stoğunda bizim sıkıntımız olduğu için ülke olarak ciddi bir konut ihtiyacımız olduğu için fiyatların şu seviyelerden alınması konutların bence şu anki durumda makul bir karar olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.