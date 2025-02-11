Konutta Rüzgar Tersine Dönüyor! Uzmanı Tarih Verdi Ev Alacaklar Yaşadı, Büyük Düşüş Olacak

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devam etmesi beklenirken, yıl sonunda faiz oranlarının yüzde 30 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Şahin, faiz indirimlerinin özellikle kredi piyasasına yansımalarının orta vadede daha net hissedileceğini belirterek, Mart ayında faiz indirimine gidilmeyeceği ihtimalinden söz etti.

Merkez’in 8 toplantısının daha olduğunu hatırlatan Şahin, “Marttan sonraki süreçte 250 baz oranında faiz indirimleri gelecektir ve bunlar da piyasaya maliyet anlamında gerek yatırımcıların maliyetini hafifletmek anlamında gerekse piyasadaki kredi verme noktasında veya kredi kullanılma noktasında hepimize hane halkına da yansıyacaktır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Şahin, faiz ve enflasyon arasındaki dengeye de dikkat çekerek, "Sürecin böyle bir anda olması söz konusu değil. Çünkü doğrudan doğruya faiz ve enflasyon ilişkisi de burada gündeme gelmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.