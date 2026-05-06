Tatil Planı Yapanlar Dikkat! İşte Kurban Bayramı Tatilinde Gözden Kaçan Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne uzatıldı. Ancak alınan karar tüm çalışanları kapsamıyor. Özellikle özel sektör çalışanlarının izin süresi, bayramda çalışma şartları ve ücretlendirme sistemi en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre, yapılan düzenlemede kamu kurumlarında çalışan personel, 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün ve 26 Mayıs Salı günü yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece kamu çalışanları için tatil 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

ÖZEL SEKTÖRDE TATİL SÜRESİ FARKLI

İdari izin uygulaması yalnızca kamu çalışanlarını kapsadığı için özel sektör çalışanları bu kapsamın dışında kalacak. Özel sektörde çalışanların resmi tatili arife günü olan 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Böylece özel sektör çalışanları toplam 5,5 gün tatil yapabilecek.

Bununla birlikte bazı şirketlerin kendi inisiyatifiyle çalışanlarına ek idari izin verme hakkı bulunuyor. İşveren isterse çalışanların tatil süresini uzatabiliyor.

YILLIK İZİNLE 9 GÜNE ÇIKARILABİLİR

Özel sektör çalışanları, yıllık izin haklarını kullanarak bayram tatilini 9 güne tamamlayabiliyor. Çalışanlar, yıllık izinlerinin kalan kısmını bölerek kullanabildiği için 25 Mayıs tam gün ve 26 Mayıs yarım gün izin alarak uzun tatil fırsatı elde edebiliyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLU MU

Bayram döneminde çalışılıp çalışılmayacağı iş sözleşmesine göre belirleniyor. Eğer sözleşmede bayram günlerinde çalışılacağına dair hüküm bulunuyorsa çalışanların görev yapması gerekiyor. Ancak sözleşmede böyle bir madde yer almıyorsa işverenin tek taraflı çalışma zorunluluğu getiremeyeceği belirtiliyor. Bu durumda çalışanın yazılı onayı gerekiyor.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARA ÇİFT YEVMİYE

Bayram tatilinde çalışan işçilere ise ek ücret ödeniyor. Mevzuata göre bayram günü çalışan personele günlük ücretinin iki katı ödeme yapılması gerekiyor. Örneğin günlük brüt ücreti 1.101 lira olan bir çalışan, bayramda görev yaparsa o gün için toplam 2.202 lira ücret alıyor.

YILLIK İZİN HAKLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Aynı iş yerinde bir yılını dolduran çalışanlar yıllık izin hakkı elde ediyor. Buna göre 1 ila 5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5 ila 15 yıl arası çalışanlar 20 gün, 15 yılın üzerindekiler ise 26 gün yıllık izin kullanabiliyor. Ayrıca resmi tatil ve bayram günleri yıllık izin süresinden düşülmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi