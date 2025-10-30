Tatil Faciaya Döndü! Lüks Yolcu Gemisi Yaşlı Kadını Adada Unuttu

Avustralya’da lüks bir yolcu gemisinin adada unuttuğu 80 yaşındaki kadın, ertesi gün ölü bulundu. Olay, Büyük Set Resifi çevresindeki 60 günlük turun ilk durağında yaşandı.

Tatil Faciaya Döndü! Lüks Yolcu Gemisi Yaşlı Kadını Adada Unuttu
Avustralya’da büyük bir yolcu gemisi tarafından adada unutulan 80 yaşındaki bir kadın, ertesi gün ölü bulundu. Trajik olay, Büyük Set Resifi’nin kuzeyinde yer alan Lizard Adası’nda meydana geldi.

Coral Adventurer adlı gemiyle seyahat eden kadın, 25 Ekim Cumartesi günü adada yapılan yürüyüş turuna katıldı. Ancak dinlenmek için gruptan ayrıldığı ve daha sonra geri dönmediği belirtildi. Akşam saatlerinde gemi adadan ayrıldı, ancak kadının eksik olduğu fark edilince gemi geri döndü ve kapsamlı bir arama başlatıldı.

Avustralya Deniz Güvenlik Kurumu (AMSA) koordinasyonunda sürdürülen aramalarda, 26 Ekim Pazar sabahı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, gelecek hafta gemi mürettebatının ifadelerinin alınacağını açıkladı.

Coral Expeditions şirketinin Genel Müdürü Mark Field, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu trajik olayın ardından aileyle iletişim halindeyiz ve her türlü desteği sağlıyoruz. Soruşturma devam ediyor” dedi.

46 mürettebat ve 120 yolcusu bulunan Coral Adventurer gemisinin, Avustralya çevresinde 60 günlük bir gezi düzenlediği öğrenildi. Olayın ardından gemi, planlanan rotasına devam etti.

Kaynak: BBC

