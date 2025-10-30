Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklar arasında hareketsiz halde bulunan kişinin 43 yaşındaki Özgür K. olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özgür K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Özgür K.’nın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA