Tam 53 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu: Adana'da Ortaya Çıktı

53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski memelisi olarak bilinen Batodonoides Vanhouteni isimli canlı Adana'da ortaya çıktı. Uzmanlar fareye benzeyen hayvana zarar vermemeleri için vatandaşları uyardı.

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Tam 53 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu: Adana'da Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar yaşamış en küçük memeli olarak bilinen 'Batodonoides Vanhouteni', Adana'nın Feke ilçesinde bir çiftçi tarafından bölgede ilk kez görüldü.

Veteriner Tevfik Yüceli bölgede görülen canlıların büyük bir heyecan uyandırdığını kaydederek vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden kendi ortamlarını kalmaları ve Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini istedi.

53 MİLYON YIL ÖNCE YAŞIYORDU

Yüceli, canlının 53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski memelisi olarak bilindiğini ifade ederek, “Bu canlı yeryüzünde yaşamış ilk memeli canlı olup, özellik olarak anatomik yapısı fareye çok beziyor ama fareden çok daha küçük bir canlı. Ağırlığı 1,3 gram, dişleri 1 milimden daha küçük. Bu aslında bölgemiz için çok heyecan verici" sözlerini kaydetti.

Tam 53 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu: Adana'da Ortaya Çıktı - Resim : 1

Yüceli, vatandaşları da hayvana karşı uyararak şöyle devam etti:

"Bu hayvan fareye benzer ama değil. Kimseye de bir zararı olmaz. Bu nedenle tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerekir. 53 milyon yıl önce dünyada görülmüş. 1998 yılında Amerika'da tespiti yapılmış. Ülkemizde de daha önce nadir bölgelerde görülmüş. Feke ilçemizde ilk kez görülmüş ve bizleri heyecanlandırmıştır."

Kaynak: İHA

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