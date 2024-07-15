Sadece Türkiye'de Var! 3 Aylık Yasak Sona Erdi!

Van Gölü'nde bulunan tek endemik tür olan inci kefali balığının göçüne denk gelen aylarda ilan edilen balık avı yasağı sona erdi.

Üç aylık av yasağı süresi içinde Van Valiliği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında birçok tedbir alındı. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen kaçak avlanan tonlarca balık ele geçirildi. Türkiye genelinde denizlerde ve derelerde av yasağı uygulanırken, Van'da da Van Gölü'ndeki inci kefali balığının tatlı sulara doğru yaşanan göçüne denk gelen 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı, 15 Temmuz itibarı ile son buldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı süresince gerek jandarma gerek emniyet gerekse il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelinin yoğun çalışmaları kapsamında 185 kişiye 2,5 milyon TL'lik bir idari para cezasının uygulandığını ifade ederek, “Bu çalışmalar çerçevesinde ekiplerimiz 77 ton balık yakalarken, bu balıkların yaklaşık 20 tonu canlıydı ve tekrar doğaya salındı. Tabi su sene yağışların bol geçmiş olması, her noktada balıkların tatlı sulara göçlerini kolaylaştırdı. Ayrıca bu göçler sırasında vatandaşların bize yaklaşım tarzı, bizi sürekli bilgilendirmeleri ve balık yasağını desteklemeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu çalışmalar kapsamında bize destek veren valiliğimize, emniyet ve jandarma ekiplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bu sene yağışların bol olmasının balık miktarında artışa neden olduğunun altını çizen Görentaş, “Bu sene av yasağı çalışmalarının yanı sıra yağışların bol olması, herhangi bir derede su kesintisinin olmaması, balıkların hem göç hem de dönüş yolunda bir sıkıntıya uğramaması ileriki dönemlerde Van Gölü'ndeki balık miktarının artmasına faydası olacaktır. Balıkçılarımız teknelerini hazırladılar ve 15 Temmuz itibariyle de ‘Vira Bismillah' diyecekler. Ben bu sezonun balıkçılarımıza bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA