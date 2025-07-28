Sudaki Gizli Mucize: Taşların Arasından Çıkıyor, Herkes Şifasını Burada Arıyor

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Giresun’un Piraziz ilçesinde yer alan tarihi Eğrice Plajı, sadece deniziyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da ilgi görüyor. Plajın özellikle taşlık bölgelerinde bulunan özel yosunların cilt hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği belirtiliyor. Şifalı etkileriyle dikkat çeken bu yosunlar, Japon araştırmacıların da ilgisini çekmiş durumda.

YOSUNLAR SAĞLIK DEPOSU GİBİ

Eğrice Plajı’nın işletmecisi Yaşar Arslan, yosunların cilde doğrudan uygulanmasının büyük fayda sağladığını belirtiyor. Daha önce Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı yaptığı dönemde, Trabzon’a gelen Japon araştırmacıların bu yosunlarla yakından ilgilendiğini söyleyen Arslan, "Japonlar bu yosunlardan cilt kremi ürettiklerini ve özellikle astım, nefes darlığı gibi hastalıklara karşı olumlu etkileri olduğunu ifade ettiler. İçerdiği yüksek iyot oranı nedeniyle vücuda doğrudan temasla uygulandığında ciddi yararlar sağlıyor" dedi.

JAPONLAR CİLT KREMİ VE SALATA YAPIYOR

Bu yosunların yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda beslenme açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Arslan, Japonların bu yosunlardan hem kozmetik ürünler hem de yiyecekler ürettiğini ifade etti. Taşların arasından doğal olarak çıkan bu özel yosunların her yerde bulunmadığını vurgulayan Arslan, "Vatandaşlar bu yosunları toplayıp kimi zaman sağlık, kimi zaman da mutfakta kullanım için değerlendiriyor. Gelen pek çok kişi bu yosunların şifa verdiğini söylüyor" diye konuştu.

Eğrice Plajı, hem yerli halk hem de doğaya ilgi duyan ziyaretçiler için adeta doğal bir sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor.

Kaynak: İHA