Safer Ayının Gizemli Ritüelinin Sırrı Ortaya Çıktı: 320 Bin Beladan Koruduğuna İnanılıyor

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İslam takviminin ikinci ayı olan Safer, halk arasında “uğursuzluk ayı” olarak bilinse de bu inanç dini kaynaklara dayanmıyor. Ancak toplumda hala etkisini sürdüren bazı geleneksel uygulamalar var. Bunlardan biri de Safer ayının ilk çarşambasında halının altına para koymak. Peki, bu alışkanlık nereden geliyor ve ne anlama geliyor?

HALININ ALTINA PARA KOYMA İNANCI NEDİR?

Toplumda yaygın olarak dolaşan inanışa göre, Safer ayının ilk çarşambasında evin en çok kullanılan odasındaki halının altına, bütçe elverdiğince bir miktar para yerleştirilmesi gerekiyor. Bu para, ay sonunda ihtiyaç sahibi bir kişiye ya da bir ilim meclisine verilirse, kişinin 320 bin beladan korunacağına inanılıyor. Uygulama sadaka niyetiyle yapılıyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan bu inanış, geçmişten günümüze taşınan batıl uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor. DİNİ AÇIDAN BİR GEÇERLİLİĞİ YOK

Uzmanlara göre bu tür uygulamalar İslam öncesi cahiliye döneminden kalma batıl inançlar arasında yer alıyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v) “Safer ayında uğursuzluk yoktur” hadisiyle bu tarz yaklaşımların yanlış olduğu açıkça ifade edilmiştir. Yani Safer ayını bela ya da uğursuzluk ayı olarak görmek, İslam inancı ile bağdaşmıyor.

SAFER AYI NEDİR?

Kameri takvimin ikinci ayı olan Safer, sözlükte “boşluk” veya “sarılık” anlamına gelir. Tarihsel olarak Araplar, bu ayda evlerini boş bırakıp sefere çıktıkları için ayın böyle adlandırıldığı rivayet edilir. Ayrıca geçmişte bazı hastalık ve felaketlerin bu döneme denk gelmesi, ayla ilgili olumsuz bir algının oluşmasına neden olmuştur. Ancak dini kaynaklarda Safer ayının diğer aylardan farklı olmadığı, bu nedenle korkulacak ya da özel uygulamalara gerek olmadığı belirtilir.

Kaynak: Haber Merkezi