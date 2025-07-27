Yumruğunuzu Sadece 1,5 Dakika Boyunca Sıkmanın Bu Etkisini Kimse Bilmiyordu

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Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ve yoğun bilgi akışıyla çalışan bireyler için unutkanlık ciddi bir sorun haline gelirken, uzmanlar bu basit egzersizin zihinsel performans üzerinde şaşırtıcı derecede etkili olduğunu vurguluyor.

YUMRUK SIKMAK BEYİN AKTİVİTESİNİ TETİKLİYOR

Nörobilim alanında gerçekleştirilen çalışmalara göre, yumruk sıkma hareketi beynin hafızayla ilişkili bölümlerinde uyarıcı bir etki yaratıyor. Araştırmacılar, bu hareketin sağ ve sol beyin yarım küreleri üzerinde doğrudan etki gösterdiğini ifade ediyor.

Bilimsel bulgulara göre;

Sağ elin sıkılması, beynin sol lobunu,

Sol elin sıkılması ise sağ lobu aktive ediyor.

Bu çift yönlü uyarı, hem öğrenme sürecini hızlandırıyor hem de mevcut bilgilerin daha etkin bir şekilde hatırlanmasını sağlıyor.

DUYGUSAL ETKİLERİ DE VAR

Uzmanlar, yumruk sıkma egzersizinin yalnızca bilişsel fonksiyonları değil, duygusal durumu da etkilediğini belirtiyor.

Sağ elin sıkılması, kişide pozitif duyguların artmasına yardımcı olurken,

Sol elin sıkılması, olumsuz duyguların bastırılmasına katkı sağlıyor.

Bu yönüyle yöntem, sadece hafızayı değil, aynı zamanda ruh halini de olumlu yönde destekliyor.

EGZERSİZ NASIL UYGULANIYOR?

Yeni bilgi öğrenirken: Sağ elinizi 1,5 dakika boyunca yumruk şeklinde sıkmanız öneriliyor. Bu uygulama, beynin sol yarım küresini uyararak bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayabilir.

Bilgi hatırlamakta zorlanıyorsanız: Sol elinizi aynı süre boyunca yumruk halinde tutun. Bu sayede daha önce öğrenilen ancak anımsanamayan bilgiler hafızadan geri çağrılabilir.

Bilim insanları, bu yöntemin özellikle sınav dönemlerinde ya da kritik bilgi yüklemelerinde zihinsel kapasiteyi artırmak için etkili bir destek aracı olabileceğini belirtiyor. Henüz tam mekanizması netleşmemiş olsa da, bu basit egzersiz günlük yaşamda uygulanabilirliğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi