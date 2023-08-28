Sivas'ta metruk bir evde bulundu, hasadı yapıldı: Protein değeri çok yüksek!

'Yerli Tohuma Sahip Çık' teması çerçevesinde Sivas'ın Zara ilçesinde metruk bir evde bulunan Habeş buğdayı, törenle hasat edildi. Habeş buğdayında bu yıl 150 ton rekolte bekleniyor.

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Yıllar önce Sivas'ın Zara ilçesinde metruk bir evde bulunan Habeş buğdayı düzenlenen törenle hasat edildi.

İsmini Zara'nın kuzey bölgesi olan Habeş'ten alan, Habeş buğdayı "Yerli Tohuma Sahip Çık" teması çerçevesinde Sedille köylerinde 120 dönümde, çiftçiler tarafından da 80 dönümde ekimi gerçekleştirilmişti. Habeş buğdayında bu yıl 150 ton rekolte bekleniyor.

PROTEİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

İlçeye bağlı Ekinli Köyü düzenlenen hasat programında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Habeş buğdayının protein değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Sivas'ta metruk bir evde bulundu, hasadı yapıldı: Protein değeri çok yüksek! - Resim : 1

HABEŞ BUĞDAYI

Habeş buğdayı, Anadolu'da yüzyıllardır yetiştirilen bir buğday çeşididir. İlk olarak Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan bir harabeye gömülü olarak bulunan buğday tohumları, günümüz buğday çeşitlerine göre protein değeri daha yüksek ve hastalıklara karşı daha dirençli olduğu için yeniden canlandırılmıştır.

Habeş buğdayı, küçük ve koyu renkli taneler olarak tanımlanır. Protein değeri yüksektir ve lif oranı da oldukça fazladır. Bu nedenle sindirimi kolaydır ve tokluk hissi verir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu da bilinmektedir.

Habeş buğdayı, günümüzde Sivas, Kayseri, Diyarbakır ve Konya gibi illerde yetiştirilmektedir. Buğdaydan ekmek, makarna, erişte gibi ürünler yapılabilir. Ayrıca, buğday unu toz olarak da tüketilebilmektedir.

Habeş buğdayı, Anadolu'nun zengin tarımsal mirasının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda, yerli tohumlara olan ilginin artmasıyla birlikte, Habeş buğdayı da yeniden yaygınlaşmaya başlamıştır.

Habeş buğdayının faydaları şunlardır:

- Protein değeri yüksektir,

- Lif oranı oldukça fazladır,

- Sindirimi kolaydır,

- Tokluk hissi verir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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