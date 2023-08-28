KYK’lar dolu, özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor ancak cemaat yurtları oldukça ucuz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci kazandıkları okullara gidebilmek için yurt ve ev aramaya başladı. 2022 yılında açıköğretim hariç üniversiteye yerleşen toplam öğrenci sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 oldu. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde barınma krizi ve ekonomik krizin etkisiyle birlikte öğrenciler ve aileler çaresizlik içerisinde ne yapacaklarını düşünüyorlar.



Kiralarının yüksek olması ve KYK yurtlarının yetersizliği nedeniyle çok sayıda öğrenci, cemaatlere ve dini vakıflara bağlı yurtlarda barınmak durumunda kalıyor. Farklı yaşam tarzına sahip birçok genç, cemaat yurtlarındaki kurallar ve dayatmalara rağmen, istemeseler de özel yurt fiyatlarına oranla daha ucuz cemaat yurtlarına yöneliyor.



KYK yurtlarına öğrencilerin başvurması gerekiyor. Özel yurtlara oranla KYK yurtlarının fiyatları oldukça ucuz. KYK yurtlarının fiyatları ortalama yıllık 5 ila 6 bin TL olarak değişiyor.

AKP’YE YAKIN TÜRGEV’DE YURT FİYATI 60 BİN TL

Gerçek Gündem’den Sema Kızılarslan, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları anlamak için İstanbul’da bulunan pek çok farklı cemaatin öğrenci yurtlarını ve özel yurtları aradı, “Öğrenciyim” diyerek fiyat ve koşullar hakkında bilgi aldı.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu yıllarda (1996) kurulmasına öncülük ettiği Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nı (TÜRGEV) arıyoruz. Şu anda yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan ve Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un olduğu TÜRGEV’in yurtlarında oda fiyatları yıllık 60 bin TL.





Kredi ve Yurtlar Kurumu TÜRGEV yurtlarında kalan öğrenciler adına, vakfa öğrenci başı yardımda bulunuyor. Bu yüzden yurt fiyatları diğer özel yurtlara göre oldukça ucuz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NIN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN KAPASİTESİ DOLMUŞ BİLE

TÜRGEV’in ardından Türkiye Diyanet Vakfı’nın kız öğrenci yurdunu arıyoruz. Yıllık fiyatlarının 62 bin TL olduğunu söylüyorlar. Yurtta sabah, öğle ve akşam yemekleri var ve bunların hepsi söyledikleri fiyatın içerisine dahil. Telefonda konuştuğumuz yetkili, yurtlarının kapasitesinin hepsinin dolduğunu aktardı. Herhangi bir boş yer olursa bize ulaşacaklarını ifade etti.



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TDV’nin 2021 yılı geliri 2 milyar 104 milyon 780 bin TL olarak belirlenmişti. Vakfın 2021 yılı gideri ise 1 milyar 609 milyon 148 bin TL olarak hesaplanmıştı.

DİNİ SOHBETLERE KATILIM ZORUNLU

Kendimizi öğrenci olarak tanıtarak aradığımız başka bir cemaat yurdu ise Karaman’da 45 çocuğa yönelik istismarın yaşanmasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı. Ensar Vakfı, Erenköy Cemaati olarak bilinen ve Nakşibendi geleneğine bağlı bir kurum. Kurucularının arasında eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da bulunduğu vakıf, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde faaliyet gösteriyor.



Ensar Vakfı’nın kız yurdunda yıllık fiyat 72 bin TL. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği var. Hafta bir düzenlenen dini sohbetlere katılım zorunlu. Telefonda görüştüğümüz yetkili, bu dini sohbetlere katılmayı istemediğimiz takdirde yurtta barınamayacağımızı ifade ediyor.

ÖZEL YURT FİYATLARI NEREDEYSE ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN YILLIK FİYATLARINA EŞİT!

Cemaat ve vakıf yurtların ardından İstanbul’daki özel yurtları aramaya başlıyoruz. Beşiktaş’ta bulunan bir kız öğrenci yurdu yıllık ücretlerinin 244 bin TL olduğunu söylüyor. Kadıköy’deki özel bir yurt fiyatı ise 210 bin TL fiyat veriyor.



Kadıköy ve Beşiktaş kadar merkezi bir konumda olmayan Bahçelievlerdeki bir kız öğrenci yurdu yıllık fiyatlarının 175 bin TL olduğunu söylüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem