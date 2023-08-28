Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik

Kek, birçok kişinin evde yapmaktan keyif aldığı bir lezzet. Ancak kek yaparken en sık rastlanan sorunlardan biri kabarması ve çatlamasıdır. Bu durum hem görsel açıdan hoş olmayan bir görüntü yaratırken hem de lezzetini etkileyebilir. İşte bu nedenle, aşçılar yıllardır kek kabarması ve çatlamasını önlemek için çeşitli teknikler geliştirmişlerdir.

1. Keki pişirmeden önce ısıtın



Kek pişirmeden önce fırını ısıtmak oldukça önemlidir. Fırının sıcaklığı, kekin kabarmasını ve içindeki malzemelerin pişmesini sağlar. Bu nedenle, kek yapmaya başlamadan önce fırını ısıtmanızı öneririz.

2. Malzemeleri oda sıcaklığında kullanın



Kek yaparken kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekin kabarmasına yardımcı olur. Özellikle yumurta ve tereyağı gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekin kabarmasını önemli ölçüde arttırır.

3. Unu eleyin



Unu eleyerek kek hamurunuzun daha hafif ve kabarık olmasını sağlayabilirsiniz. Unun içindeki topaklar, kekin kabarmasını engelleyebilir. Bu nedenle, unu eleyerek kek hamurunuzu daha homojen hale getirebilirsiniz.

4. Kabartma tozunu doğru ölçün



Kabartma tozu, kekin kabarmasını sağlayan en önemli malzemelerden biridir. Ancak kabartma tozunu doğru ölçmek oldukça önemlidir. Fazla kabartma tozu kullanmak, kekinizin tadını etkileyebilirken az kabartma tozu kullanmak da kekinizin kabarmasını önleyebilir.

5. Hamuru fazla karıştırmayın



Kek hamurunu fazla karıştırmak, gluten oluşumuna ve kekin sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle, kek hamurunu karıştırırken mümkün olduğunca az karıştırmaya özen gösterin. Hamuru karıştırdıktan sonra hemen fırına verin.

Kek Yapmanın Püf Noktaları



Kek malzemeleri oda sıcaklığında olmalıdır.

Tarif ölçülerine uyulmalıdır.

Malzemeler doğru sıra ile eklenmelidir.

Kuru malzemeler elenmelidir.

Sıvılar yüksek hızda çırpılmalı; katılar yavaşça karıştırılmalıdır.

Kek kalıbı yağlanıp unlanmalıdır.

Kek yapmadan önce fırın ısıtılmalıdır.

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