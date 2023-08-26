Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor

Tavuk haşlama, sağlıklı bir beslenme planının önemli bir parçasıdır. Ancak, doğru yöntemler kullanılmadığında, tavuk haşlarken besin değerini yok edebileceğiniz ve hatta zehirleyebileceğiniz unutulmamalıdır.

Tavuk haşlarken dikkat etmeniz gereken beş önemli nokta vardır:

1. Tavukları yıkayın: Tavukları haşlamadan önce iyice yıkamak, üzerindeki bakterileri temizleyecektir. Ancak, tavukları yıkarken suyun etrafa sıçramasına dikkat edin ve yıkama sonrasında ellerinizi iyice yıkayın.

2. Doğru miktarda su kullanın: Tavukları haşlamak için yeterli miktarda su kullanın. Az su kullanmak, tavukların kurumasına neden olabilirken, fazla su kullanmak da besin değerini azaltabilir.

3. Tavukları doğru şekilde kesin: Tavukları haşlamadan önce doğru şekilde kesmek, daha hızlı ve daha eşit pişmelerini sağlar. Tavukları küçük parçalara ayırmak, daha hızlı pişmelerini sağlar ve besin değerini korur.

4. Doğru sıcaklıkta pişirin: Tavukları haşlamak için doğru sıcaklığı kullanmak önemlidir. Tavukların iç sıcaklığı 74 dereceye ulaşana kadar pişirmeniz gerekmektedir. Bu, tavukların tamamen piştiğinden emin olmanızı sağlar ve gıda zehirlenmesi riskini azaltır.

5. Haşlama suyunu kullanın: Tavukları haşlarken oluşan suyu saklayın ve yemeklerinizde kullanın. Bu su, tavukların vitamin ve minerallerini içerir ve yemeklerinizi lezzetlendirir.

TAVUK SUYU NASIL SAKLANIR?

Haşlanmış tavuğun suyu, yemeklerin lezzetini arttırmak için kullanılan önemli bir malzemedir. Ancak, doğru şekilde saklanmazsa bozulabilir ve sağlıksız bir ortam yaratabilir. Bu nedenle, haşlanmış tavuğun suyunu saklamak için bazı önlemler almak önemlidir

ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Öncelikle, haşlanmış tavuğun suyunu saklamadan önce soğumasını beklemek gerekir. Sıcak suyu hemen kapalı bir kapta saklamak, kapta oluşabilecek buhar nedeniyle suyun bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, suyun soğumasını beklemek ve ardından saklamak daha sağlıklı bir seçenektir.

Suyu saklamak için, temiz ve kapalı bir kap kullanmak önemlidir. Kap, cam veya plastik olabilir ancak kapaklı olmalıdır. Kapaklı bir kap, suyun hava ile temasını engelleyerek bozulmasını önleyecektir. Ayrıca, kapaklı bir kap, suyun kokuları emmesini de engelleyecektir.

Suyu saklamak için en uygun sıcaklık, buzdolabının alt raflarındaki 0-4 derece aralığıdır. Bu sıcaklık aralığı, suyun bozulmasını engelleyecek ve tazeliğini koruyacaktır. Suyu sakladığınız kap, buzdolabının en soğuk bölgesinde değilse, suyu daha kısa sürede tüketmeniz önerilir.

Haşlanmış tavuğun suyu genellikle 2-3 gün boyunca buzdolabında saklanabilir. Ancak, suyun rengi veya kokusu değişirse veya küf oluşursa, suyu hemen atmak gerekir. Ayrıca, suyu tekrar ısıtmak veya kaynatmak da önerilmez. Bu işlem, suyun besin değerini azaltacak ve bozulmasına neden olacaktır.

Sonuç olarak, haşlanmış tavuğun suyunu saklamak için doğru kap ve sıcaklık seçimi önemlidir. Suyun bozulmaması için kapalı bir kapta buzdolabında saklanması önerilir. Ancak, suyun rengi veya kokusu değişirse veya küf oluşursa, suyu hemen atmak gerekir.