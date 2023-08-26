Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular

Kardeşlerim dizisine taze kan geldi. Atv dizisi yeni sezonda fırtına gibi esecek

Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular

Yaz tatilinin bitmesiyle sezon dizileri başlıyor. Birçok dizinin çekimleri başladı. Gelen bilgiye göre atv'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kardeşlerim" 4. sezonuna bomba gibi başlıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde; Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

“Kardeşlerim” dizisi yeni sezonda yine çok konuşulacak. Gördüğü büyük ilgi üzerine 4. sezonu da çekilen dizi başarılı yapımcı Nazlı Heptürk imzası taşıyor. atv‘nin gözbebeği olan dizilerinden “Kardeşlerim” yurtdışı satışlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Doruk rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran’ın veda edeceği dizinin yeni sezonuna Emre Karayel ve Ayşe Kökçü‘nün ardından bir oyuncu daha katıldı. Elçin İrem Zehra fenomen dizinin yeni oyuncusu oldu.

Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular - Resim : 1

Güzel oyuncu “Lidya” rolüne hayat verecek. Trafik kazası sonrası artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ve üst üste yeni acıların yaşanacağı dizide Emre Karayel “Yaman” rolüyle ilerleyen bölümlerde ekibe dahil olacak ve diziye kızıyla yani Lidya’yla beraber katılacak.

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