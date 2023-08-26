İstanbul'daki keşfedilmemiş 10 yer! Piknik yapmak isteyenler genelde tercih ediyor

Ulusalpost'da yer alan bir içerikte; İstanbul'un henüz keşfedilmemiş 10 piknik yeri paylaşıldı. Pikniğe gitmek isteyenler buraları tercih edebilirler.

Bu yerler genellikle piknik yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

1. Anadolu Hisarı: Boğaz manzarasının tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer. Ayrıca tarihi bir yapıya da sahip.



2. Büyükada Sosyal Tesisleri: Büyükada'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan sosyal tesisler, piknik yapmak isteyenler için uygun bir seçenek.



3. Kilyos Plajı: Deniz kenarında piknik yapmak isteyenler için Kilyos Plajı harika bir seçenek. Ayrıca burada su sporları da yapabilirsiniz.



4. Belgrad Ormanı: İstanbul'un en büyük ormanlarından biri olan Belgrad Ormanı, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak için ideal bir yer.



5. Polonezköy: Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için Polonezköy harika bir seçenek. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, tarihi evleri gezebilir ve piknik yapabilirsiniz.



6. Emirgan Korusu: Boğaz manzarası eşliğinde piknik yapmak isteyenler için Emirgan Korusu ideal bir seçenek.



7. Ağva: İstanbul'a yakın ama şehrin gürültüsünden uzakta olan Ağva, doğal güzellikleri ve nehir kenarındaki piknik alanları ile tercih ediliyor.



8. Riva Deresi: Riva Deresi, doğal güzellikleri ve piknik alanları ile İstanbul'da keşfedilmemiş yerlerden biri.



9. Sazlıdere Barajı: İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Sazlıdere Barajı, doğal güzellikleri ve piknik alanları ile ziyaretçilerini bekliyor.



10. Ömerli Barajı: İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Ömerli Barajı, piknik yapmak isteyenler için ideal bir seçenek. Ayrıca burada su sporları da yapabilirsiniz.

Piknikte mutlaka olması gereken 10 şey

gercekgundem.com'da yer alan içerikte; Piknikte mutlaka olması gereken 10 şey sıralandı. İşte bilmeniz gerekenler

Piknik yapmak, güzel havanın keyfini çıkarmak için harika bir fırsattır. Ancak, piknikte unutulmaması gereken bazı önemli şeyler vardır. Bu yazıda, piknik yaparken mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken 10 şeyi listeledik.

1. Su: Piknikte en önemli şeylerden biri su olmalıdır. Sıcak havalarda vücudumuzun susuz kalması tehlikeli olabilir. Bu nedenle, yanınıza yeterli miktarda su almayı unutmayın.

2. Yiyecekler: Piknikte yiyeceklerinizi önceden hazırlayarak yanınıza alabilirsiniz. Sandviçler, meyveler, kuruyemişler ve atıştırmalıklar gibi hafif yiyecekler tercih edebilirsiniz.

3. Şapka ve güneş kremi: Güneşli bir günde piknik yapacaksanız, şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Böylece güneş yanıklarından korunabilirsiniz.

4. Battaniye: Piknikte oturmak ve dinlenmek için bir battaniye yanınızda bulundurmanız önerilir. Ayrıca, hava soğuk olursa üzerinize örterek sıcak tutabilirsiniz.

5. Çöp torbası: Piknik sonrasında çöpleri toplamak için bir çöp torbası yanınızda bulundurun. Doğaya zarar vermeden temiz bir piknik yapmak için çöpleri toplamak önemlidir.

6. Tabak, bardak ve çatal-bıçak seti: Piknikte yemek yemek için tabak, bardak ve çatal-bıçak seti kullanmanız daha pratik olacaktır.

7. Müzik çalar: Piknik yaparken müzik dinlemek keyifli olabilir. Bu nedenle, yanınıza müzik çalar ve müzik listesi almayı unutmayın.

8. Oyunlar: Piknikte oyun oynamak da eğlenceli bir aktivitedir. Kart oyunları, frizbi veya top gibi oyunlar yanınıza alabileceğiniz seçenekler arasında yer alabilir.

9. Sinek kovucu: Sıcak havalarda sinekler rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, sinek kovucu sprey veya losyon kullanarak sineklerden korunabilirsiniz.

10. İlk yardım çantası: Herhangi bir acil durumda hazırlıklı olmak önemlidir. Piknikte yanınızda bir ilk yardım çantası bulundurarak küçük yaralanmaları tedavi edebilirsiniz.