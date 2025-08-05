Sineğin Konduğu Yiyecek Tüketilir mi? Uzmanlardan Hayati Uyarı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sineklerin mutfaklara ve açık alanlara akını artarken, bu küçük canlıların taşıdığı tehlikeler de yeniden gündeme geldi. Özellikle yiyeceklerin üzerine konmaları birçok kişi için yalnızca mide bulandırıcı bir durum gibi görünse de, uzmanlar bu temasın düşündüğünüzden çok daha ciddi sağlık riskleri barındırabileceğine dikkat çekiyor.

Sineğin Konduğu Yiyecek Tüketilir mi? Uzmanlardan Hayati Uyarı
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Kentucky Üniversitesi’nden Kentsel Entomoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Zachary DeVries, sinekler ve hamamböceklerinin en fazla hastalık taşıyan haşereler arasında yer aldığını belirtti. Bu canlıların genellikle dışkı, çöp ve çürümüş atıklarla temas ettiğini vurgulayan DeVries, bu ortamlardan bakteriler, virüsler ve parazitler taşıdıklarını söyledi. Üstelik bu mikroorganizmalar sineklerin bacakları ve karın bölgelerinde uzun süre kalabiliyor ve temas ettikleri yiyeceklere kolayca bulaşabiliyor.

Sineğin Konduğu Yiyecek Tüketilir mi? Uzmanlardan Hayati Uyarı - Resim : 1

YİYECEKLERE KUSUP DIŞKILAYABİLİYORLAR

Ancak tehlike yalnızca bununla sınırlı değil. Uzmanlara göre sinekler, kondukları yiyeceklerin üzerine sindirim enzimleri kusabiliyor ve hatta dışkılayabiliyor. Bu durum da enfeksiyon riskini katlayarak artırıyor. Özellikle sineğin yiyeceğin üzerinde uzun süre kalması bu riski ciddi oranda yükseltiyor.

Gıda kaynaklı hastalık riskinin belirlenmesinde çeşitli etkenlerin rol oynadığını belirten araştırmacılar; sineğin nereden geldiği, yiyecek üzerinde ne kadar kaldığı, yiyeceğin ne kadar süredir açıkta beklediği ve ortam sıcaklığı gibi faktörlerin büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Mikroorganizmaların çoğalması için geçen sürenin artması, o gıdayı tüketen kişinin zehirlenme ihtimalini de aynı ölçüde yükseltiyor.

Sineğin Konduğu Yiyecek Tüketilir mi? Uzmanlardan Hayati Uyarı - Resim : 2

SİNEĞİN UZUN SÜRE KALMASI DAHA RİSKLİ

Her ne kadar sağlıklı bireylerde kısa süreli temasların genellikle ciddi sonuçlar doğurmadığı söylense de, yiyeceğin üzerinde sineğin uzun süre kalmış olması ve sıcak ortamda bulunması durumunda tüketilmemesi gerektiği uyarısı yapılıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor.

Uzmanlar, açık havada yemek hazırlarken ya da tüketirken yiyeceklerin üzerinin örtülmesini, masalarda artık bırakılmamasını ve çöplerin düzenli şekilde atılmasını öneriyor. Ayrıca pencere ve kapılara sineklik takılması, çöp kutularının temiz tutulması ve genel hijyen kurallarına uyulması, sineklerin bulaş riskini en aza indirmek adına önemli tedbirler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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