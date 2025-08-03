Sıcak Havalarda Bu Duş Hatasına Dikkat! Serinlemek İsterken Sağlığınızdan Olmayın

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Lancaster Üniversitesi’nde anatomi profesörü olarak görev yapan Adam Taylor, aşırı sıcaklarda soğuk duş almanın vücut üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceğini belirtti. Taylor’a göre, halk arasında yaygın olan “soğuk su serinletir” inancı aslında bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor.

Sıcak bir günde buz gibi bir duşun kısa süreli ferahlık hissi verdiği bir gerçek. Ancak Prof. Taylor’a göre bu durum yanıltıcı bir etki yaratıyor. Çünkü vücut, 37°C civarında bir iç sıcaklığı korumaya programlı. Bu denge bozulduğunda, vücut yüzeydeki damarları genişleterek ısıyı dışarı atmaya çalışıyor. Fakat ani soğuk duşlar bu mekanizmayı devre dışı bırakıyor.

Prof. Taylor, “Soğuk suya maruz kalındığında, cilde yakın kan damarları hızla daralır. Bu da kanın yüzeye ulaşmasını zorlaştırır ve vücudun fazla ısıyı dışarı atmasını engeller,” sözleriyle süreci özetledi.

VÜCUT ISISI İÇERİDE HAPSOLUYOR

Soğuk duşun etkisi yalnızca geçici bir ferahlık hissinden ibaret kalıyor. Aslında soğuk su, vücudun kendini serinletmesini değil, tam tersine ısıyı organların etrafında tutmasını sağlıyor. Taylor, “Bu şekilde vücudu kandırmış oluyorsunuz. Ona ısı kaybı gerekmediğini, aksine ısıyı muhafaza etmesi gerektiğini düşündürüyorsunuz,” diyerek bu paradoksal duruma dikkat çekti.

AŞIRI SOĞUĞUN KALBE ETKİSİ OLABİLİR

Taylor, özellikle çok soğuk suların bazı kişilerde risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor. 15°C’nin altındaki suyla temas, hipotermiye benzer tepkilere neden olabiliyor. Kan basıncındaki ani yükselmeler, özellikle kalp-damar hastalığı olanlar için tehlike arz ediyor. Ancak uzman, evde alınan soğuk duşların bu derece bir risk taşımadığını da belirtiyor.

SICAK DA ÇÖZÜM DEĞİL

Soğuk kadar sıcak duşlar da vücut için doğru tercih değil. Sıcak su, vücut sıcaklığını artırarak iç organlara ekstra yük bindiriyor. Profesör Taylor, sıcak yaz günlerinde en iyi çözümün, 26-27°C arasında ılık ya da hafif serin bir duş almak olduğunu söylüyor. Bu yöntemle hem termal denge korunuyor hem de ferahlık hissi sağlanıyor.

HİJYEN AÇISINDAN YETERSİZ OLABİLİR

Soğuk duşun bir diğer olumsuz yanı ise temizlik etkisinin sınırlı olması. Yapılan araştırmalara göre, soğuk su, ciltteki sebumu ve bakterileri temizlemede sıcak suya kıyasla daha az etkili. Bu durum, kötü kokuların kalıcı hale gelmesine, gözeneklerin tıkanmasına ve akne gibi cilt sorunlarına yol açabiliyor. Ilık su ise gözeneklerde biriken kirin daha kolay çözünmesine yardımcı oluyor.