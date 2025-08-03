Kimse Farkında Değil Ama Mutfaktaki Bu Hata Elektrik Faturasına 2.100 TL Ekliyor

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Uzmanlara göre, pişirilen yemeklerin henüz buharı üzerindeyken buzdolabına konulması, cihazın iç sıcaklığını aniden yükseltiyor. Bu ani ısı artışı, buzdolabının kompresörünü daha uzun süre ve yoğun şekilde çalışmaya zorluyor. Sonuç ise elektrik tüketiminde belirgin bir artış.

BUZDOLABINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Bu davranışın etkileri yalnızca faturayla sınırlı değil. Isı dengesini sürekli bozmaya zorlanan kompresör, zamanla yıpranarak cihazın ömrünü kısaltıyor. Uzmanlar, bu tür termal şokların buzdolabında erken arızalara yol açabileceğini belirtiyor. Bu da kullanıcıları, beklenmedik tamir ya da yeni ürün masraflarıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

ÖNCE SOĞUMAYA BIRAKIN

Bu yaygın hatayı önlemenin ise oldukça basit bir yolu var. Pişen yemeklerin buzdolabına konmadan önce oda sıcaklığında en az 20-30 dakika bekletilmesi öneriliyor. Ayrıca, yemeği geniş ve sığ kaplara aktararak daha hızlı soğumasını sağlamak da enerji tasarrufu açısından faydalı.

Basit bir alışkanlık değişikliğiyle hem cihazınızın ömrünü uzatabilir hem de yılda binlerce liralık ek elektrik masrafından kaçınabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi