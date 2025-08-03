Doğadan Toplayıp Doğallığa Dönüştürüyorlar, 150 Liradan Satıyorlar! Faydası Saymakla Bitmiyor

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Eğitmen Figen Gümüşgerdan öncülüğünde düzenlenen kursa katılan 9 kadın, defne, lavanta, papatya, biberiye ve kekik gibi bitkilerden doğal sabunlar üretiyor. Tamamen el emeğiyle hazırlanan bu sabunlar, 150 TL’den satışa sunuluyor.

TÜRKİYE VE YURT DIŞINA SATIYORLAR

Ürün çeşitliliği de oldukça zengin. Portakallı, limonlu, tarçınlı ve kahveli gibi aromatik sabunların yanı sıra farklı bitki özlerinden hazırlanan sabunlar da ilgi görüyor. Kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden gelen siparişlerle hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ulaştırıyor.

NEREDEYSE TÜM BİTKİLERDEN SABUN ÜRETİLEBİLİYOR

Sabun yapım süreci hakkında bilgi veren eğitmen Gümüşgerdan, zeytinyağı başta olmak üzere Ayvalık’a özgü doğal ham maddeler kullandıklarını belirterek şunları söyledi:

Demleme usulüyle ya da çaylarla sabun yapabiliyoruz. Mesela papatya çayını demliyoruz. Su yerine papatya suyunu kostikle karıştırarak kullanıyoruz. Kekik ya da biberiye suyunu kullanıyoruz. Ham maddeleri, doğadan kendimiz topluyoruz. Papatya zamanında topladıklarımızı kullanıyoruz. Mesela çoğu arkadaşımızın bahçelerinde defne ağaçları vardı. Defne yapraklarını oradan temin ettik. Biberiyeleri, bahçelerden temin ediyoruz. Çoğu ürünümüz tamamen doğal özelliklere sahip. Biz, neredeyse doğadaki tüm bitkilerden sabun üretebiliyoruz. Doğadaki bitkilerden sağlıklı sabunlar yapabiliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi