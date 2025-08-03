Neden Hapşırırken Gözlerimizi Kapatırız? Uzmanlar O Efsaneyi Çürüttü

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Texas A&M Üniversitesi’nde görev yapan tıp profesörü Dr. David Gaston, bu yaygın efsanenin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Gözler açıkken hapşırmak fiziken mümkündür ve bu durum göz kürelerinin dışarı çıkmasına yol açmaz" ifadelerini kullandı. Gaston'a göre, hapşırırken gözlerin kapanması, bilinçli bir hareketten çok vücudun otomatik savunma mekanizmasıdır.

HAPŞIRIRKEN GÖZLERİMİZİ NEDEN KAPATIRIZ?

Bu refleksin amacı ise oldukça basit. Gözleri, hapşırma sırasında havayla birlikte etrafa saçılan mikrop ve tozlardan korumak. Purdue Üniversitesi’nde klinik eğitmen olarak görev yapan hemşire Meg Sorg da bu durumu doğruluyor. Sorg, "Hapşırma, vücudun burun boşluğunu tahriş edici maddelerden arındırmak için kullandığı doğal bir savunma tepkisidir. Aynı zamanda gözleri de korumaya alır" dedi.

Hapşırma, sadece alerjenler ya da enfeksiyon kaynaklı olmayabiliyor. Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin ve piperin gibi kimyasal maddeler veya parlak ışık gibi uyarıcılar da bu refleksi tetikleyebiliyor. Özellikle bazı bireylerde görülen "ışık hassasiyeti" durumu, doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında hapşırma refleksini devreye sokabiliyor.

Dr. Gaston, “Hapşırma sırasında gözleri açık tutmak mümkündür ancak bu durum göz küresine zarar vermez. Basınç göz kasları üzerinde değil, genellikle kan damarlarında etkili olur” diyerek endişelere son noktayı koydu. Aşırı hapşırmalarda yüz kaslarında veya göz çevresinde geçici kızarıklık ya da morarma meydana gelebilir; ancak göz küresinin dışarı fırlaması tamamen bir şehir efsanesidir.