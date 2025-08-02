Köyün Altı Kum Gibi Kaynıyor, Kimse Evinden Çıkamıyor! Gece Gündüz Fark Etmiyor, Herkes Korkuyor
Tuzlagözü köyü sakinleri günlerdir akrep korkusuyla yaşıyor. Her yeri saran akrepler nedeniyle köylüler dışarı çıkamaz hale geldi. "Köyümüzde yaşayamıyoruz" diyen vatandaşlar, yetkililerden acil yardım bekliyor.
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde yaşayanlar, son günlerde adeta kabusu yaşıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte köyü istila eden zehirli akrepler, yaşamı durma noktasına getirdi. Her delikten çıkan yüzlerce akrep nedeniyle köylüler evlerinden dışarı adım atamaz hale geldi. Sokaklarda yürümek bile tehlikeli hale gelirken, vatandaşlar yetkililerden acil yardım bekliyor.
KÖYLÜLER EVLERİNDEN DIŞARIYA ÇIKAMIYOR
Köy sakinlerinden Erdal Aydın, durumu şöyle aktardı:
"Havalar ısındıkça akreplerin sayısı arttı. Özellikle gece saatlerinde evlerin içinde ve dışında sıkça görülüyorlar. İlaçlama yaptık ama sonuç alamadık. Çocuklarımız ve yaşlılarımız için endişeliyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."
AKREPLER GÜNLÜK YAŞAMI FELÇ ETTİ
Köylüler, akrepler yüzünden sokaklarda rahatça yürüyemediklerini ve akşam saatlerinde evlerinden çıkmaya çekindiklerini söylüyor. Durumun zamanla daha da kötüleşmesinden korkan vatandaşlar, kalıcı çözüm istiyor.
ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU
Öte yandan bazı köy çocuklarının, tehlikeyi umursamadan akrepleri iplerle bağlayıp oyuncak gibi gezdirmesi dikkat çekti. Akreplerin bu şekilde "oyun unsuru" haline getirilmesi, olayın bir başka yönünü ortaya koyarken, uzmanlar bu durumun son derece riskli olduğunu vurguluyor.
Kaynak: İHA