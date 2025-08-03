Kıraç Araziler Mor Hasatla Değerlendikçe Değerlendi! Hasat Üstüne Hasat Ediyorlar, 2500 Liraya Satıyor

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Güneysınır ilçesinde hayata geçirilen distilasyon tesisi, lavanta başta olmak üzere kekik, nane ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesini sağlıyor. Haziran ve Temmuz aylarında çiçeklenen lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarından doğa severlere kadar birçok kişiyi bölgeye çekiyor.

100 TONLUK HASAT

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun’un verdiği bilgilere göre, 2020 yılında kurulan tesiste yılda yaklaşık 100 ton tıbbi aromatik bitki işleniyor. Lavanta başta olmak üzere farklı bitkilerden elde edilen yağlar, ilaç ve kozmetik sanayisine gönderiliyor. Kurşun, Güneysınır'ın yanı sıra Karaman, Aksaray gibi çevre illerden de üreticilerin ürün getirdiğini belirterek, toplamda yaklaşık 60 çiftçinin lavanta hasadı yaptığını söyledi.

LAVANTA YAĞINA TALEP YÜKSEK

Üreticilerin kazancını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurşun, Güneysınır dışından gelen çiftçilerin lavantalarını tesise teslim ettiklerini, yağlarının çıkarıldığını ve ürünün kendilerine geri verildiğini ifade etti. Güneysınır’daki üreticiler ise süreci kooperatif aracılığıyla yürütüyor. Kooperatif, üyelerinden aldığı ürünleri işleyip yağını pazarlıyor.

2500 LİRAYA SATILIYOR

Kurşun, yıllık ortalama 2,5 ila 3 ton lavanta yağı üretildiğini belirterek, “İki tür lavanta var. Temizlik ürünlerinde kullanılan lavanta yağının litresini 1000 TL’den, kozmetikte kullanılan türün litresini ise 2000-2500 TL arasında pazarlıyoruz. ” dedi.

Lavanta yetiştiriciliğinin her geçen yıl daha fazla rağbet gördüğünü ifade eden üretici Abdülkadir Susam, belediyenin fide desteğiyle bu işe başladıklarını söyledi. Susam, “Hasat ettik, kooperatifimize teslim ettik. Zamanı gelince kooperatifimiz ödemesini yapıyor. Şu anda memnunuz. Güneysınır’da buğday ve arpanın yanında artık lavanta da yetişiyor. Üretim iyi gidiyor” diyerek kıraç toprakların lavantayla değer kazandığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi