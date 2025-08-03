Yılların Efsanesi Çöktü: Şeker ve Tatlıda Dikkat Çeken Bulgular Ortaya Çıktı

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ABD’nin Orlando kentinde yürütülen ve altı ay süren çalışmada, 180 yetişkin gönüllü üç farklı gruba ayrıldı. Gruplardan biri yoğun şekerli, biri tamamen şekersiz, diğeri ise karışık beslenme düzenine tabi tutuldu. Her iki haftada bir katılımcılara gönderilen gıda paketleriyle deney sürdürüldü.

Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi’nde görev yapan ve çalışmanın baş yazarı olan Prof. Dr. Kees de Graaf, “Deneklerin tükettiği şeker miktarı ne kadar farklı olursa olsun, tatlıya olan tercihlerinde kayda değer bir değişim gözlemlemedik” ifadelerini kullandı.

ŞEKERLİ BESİNLER TETİKLEMİYOR

Araştırma boyunca katılımcıların tatlıya olan ilgisi, hem deney öncesi hem de deney sırası ve sonrasında çeşitli periyotlarda değerlendirildi. Sonuçlara göre, daha az tatlı tüketen gruplarda da tatlıya olan ilgi azalmadı. Aynı şekilde, daha fazla tüketenlerde ise bağımlılık gelişmedi.

Uzmanlara göre bu bulgu, “Şekerli yiyecekler obeziteye neden olur” şeklindeki genel inanışı sorgulanabilir hale getiriyor. Zira çalışmada vücut ağırlığında, günlük kalori alımında veya iştah seviyelerinde anlamlı bir değişim saptanmadı. Ayrıca karbonhidrat, yağ ve protein tüketiminde de ciddi bir fark gözlenmedi.

İLK UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA OLDU

Araştırmacılar, bu çalışmanın kontrollü tatlılık seviyelerine göre şekillendirilen ilk uzun vadeli deneylerden biri olduğunu vurguluyor. Katılımcılar, şekerli ürünler grubunda reçel, tatlandırılmış süt ürünleri, çikolata ve şekerli içecekler tüketirken; şekersiz grupta fıstık ezmesi, humus, peynir, tuzlu patlamış mısır gibi ürünler yer aldı.

Prof. Dr. de Graaf, “Tatlılara karşı bağımlılık korkusuyla onlardan tamamen uzak duran bireylerin endişelenmesine gerek yok. Bulgularımız, bu korkunun bilimsel bir dayanağının olmadığını gösteriyor,” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE DE DENENECEK

Çalışma ekibi, tat tercihlerinin büyük ölçüde çocuklukta şekillendiğine dikkat çekerek, benzer bir araştırmayı çocuklar üzerinde de uygulamayı planladıklarını duyurdu.