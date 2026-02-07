Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanlığı, 2050 yılında “tütünsüz Türkiye” hedefine ulaşmak amacıyla tütünle mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sigara kullanan ve sağlık sisteminde kayıtlı olan vatandaşlara bilgilendirici sağlık mesajları gönderilecek.

Tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan yeni uygulamayla birlikte, sigara bırakma sürecine yönlendirme hızlandırılacak. Türkiye genelinde yaklaşık 1.300 sigara bırakma polikliniğiyle bir yıl içinde bir milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA BAŞLATILIYOR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff ürünlerini kapsayan geniş çaplı bir araştırma da yürütecek. Çalışmayla, tütün kullanım alışkanlıkları ve risk faktörlerinin daha net ortaya konulması amaçlanıyor.

“HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ SİGARA KULLANIYOR”

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye’de sigara kullanım oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Demirkol, toplumda sigara kullanım oranının yüzde 33 seviyesinde olduğunu belirterek, erkeklerde bu oranın yüzde 45’e, kadınlarda ise yüzde 20’ye çıktığını ifade etti. Kadınlarda sigara kullanımındaki artışa dikkat çeken Demirkol, anne ve babası sigara içen çocuklarda riskin dört kat arttığını vurguladı.

HEDEF: BİR MİLYON MUAYENE

Sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 1.300’e yaklaştığını belirten Demirkol, 2025 yılı itibarıyla başvuru sayısının 173 bine ulaştığını açıkladı. Amaçlarının yıllık bir milyon muayeneye çıkmak olduğunu dile getiren Demirkol, 2050’li yıllarda Türkiye’yi tamamen tütünsüz bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni Sigara Yasası’nın temel amacının tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltmak olduğunu kaydeden Demirkol, sigara içmeyenlerin kendilerini daha rahat hissedeceği alanlar oluşturulmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Denetimlerin sıklaştırıldığını da ifade eden Demirkol, çapraz kontroller sayesinde ihlal tespitinin 10 kat arttığını aktardı.

SMS İLE POLİKLİNİKLERE YÖNLENDİRME

Sigarayla mücadelede aile hekimlerinin rolünün güçlendirildiğini söyleyen Demirkol, sigara içen vatandaşların tespit edilerek SMS yoluyla bilgilendirileceğini açıkladı. Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde “Sigara içiyor musunuz, bırakmak ister misiniz, randevu alalım mı?” sorularıyla kısa klinik müdahalelerin yapılacağını belirten Demirkol, vatandaşların hızlı şekilde danışmanlık hizmetlerine ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’na yönlendirileceğini ifade etti. Sigara bırakma polikliniklerinde randevu yoğunluğunun da oldukça düşük olduğu bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi