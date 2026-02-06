Uzman İsim 7’den Büyük Deprem Beklenen 3 İli Açıkladı! Örneği Yok Diyerek Uyardı: 30 Milyonu Etkileyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından geçen üç yılda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda sarsıntı yaşandı. Bu süreçte özellikle Marmara ve Ege’de meydana gelen depremler, olası büyük deprem riskini yeniden tartışmaya açtı.

MARMARA’DA OLASI DEPREM 30 MİLYONU ETKİLEYEBİLİR

Sputnik Türkiye’ye konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi merkezli olası bir depremin etkisinin çok geniş bir alanı kapsayacağını söyledi.

Özmen, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek bir depremin, başta İstanbul olmak üzere kıyıdaki 7 il ile birlikte komşu 5 ili daha etkileyebileceğini belirterek, bu bölgede yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığına dikkat çekti.

“7’DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETME OLASILIĞI YÜKSEK”

Marmara Denizi’ne ilişkin yapılan bilimsel çalışmaların önemine değinen Özmen, bölgedeki fay hatlarının büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Yapılan araştırmaların, Marmara Denizi’ndeki fayların 7 ve üzeri büyüklükte deprem oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İSTANBUL’DA BÜYÜK DEPREM RİSKİ GEÇTİ Mİ?

İstanbul’da 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı kesimlerde büyük deprem riskinin ortadan kalktığı yönünde yorumlar yapılmıştı. Ancak Özmen, bu değerlendirmelere katılmadığını belirtti.

Science dergisinin 2024 Aralık ayında yayımlanan çalışmasına da dikkat çeken Özmen, İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunun altının çizildiğini hatırlattı.

“6.2’LİK DEPREMDEN 31-32 TANE MEYDANA GELMESİ LAZIM”

Büyük depremlerde açığa çıkan enerjinin küçük sarsıntılarla boşalmayacağını vurgulayan Özmen, “7.2’lik depremin geriliminin boşalması için 6.2’lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım” ifadelerini kullandı. Bu nedenle Marmara’daki tehlikenin geçtiğini söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

ÜÇ İL İÇİN KRİTİK UYARI

Özmen, 7 ve üzeri büyüklükte deprem riski bulunan üç ili de tek tek sıraladı. Marmara Denizi kaynaklı olarak İstanbul’un yanı sıra Kütahya ve Balıkesir’in de ciddi risk taşıdığını dile getirdi.

“ÖRNEĞİNE RASTLANMAYAN BİR DURUM”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan yoğun sismik hareketliliğe dikkat çeken Özmen, bölgede yaşananların “Örneğine rastlanmayan bir durum” olduğunu söyledi. Kısa sürede on binlerce depremin kaydedildiğini belirten Özmen, bunun bölgenin tektonik açıdan son derece gergin olduğunu gösterdiğini ifade etti.

KIRILMAYAN FAYLARDA TEHLİKE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fayı ve Çardak Fayı boyunca yüzlerce kilometrelik kırılma yaşandığını hatırlatan Özmen, bu bölgelerde kısa vadede büyük deprem beklenmediğini ancak kırılmayan faylar için riskin devam ettiğini vurguladı.

MALATYA FAYI İÇİN UYARI

Özmen, özellikle Malatya Fayının uzun süredir deprem üretmediğine dikkat çekerek, bu durumun bölgede gerilim birikmesine neden olabileceğini söyledi. Malatya’nın hem 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini hem de sonrasında çok sayıda sarsıntı yaşadığını belirtti.

KARADENİZ DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ?

Karadeniz Bölgesi’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özmen, bu bölgede deprem riskinin Marmara ve Ege’ye göre daha düşük olduğunu ancak Karadeniz kıyılarına paralel uzanan faylar nedeniyle sınırlı büyüklükte depremlerin yaşanabileceğini ifade etti.

KÜTAHYA VE SİMAV YAKIN TAKİPTE

Kütahya ve Simav Fay Zonu’nun da yakından izlenmesi gerektiğini belirten Özmen, geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, bölgede 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem olasılığının bulunduğunu söyledi.

