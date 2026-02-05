Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Hazır Olun! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken, kıyı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirildi. Batı illerinde başlayacak yağışların cuma günü itibarıyla ülke geneline yayılması bekleniyor. Meteoroloji, saat vererek birçok il için kritik uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, yurt genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz’in bazı kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Rüzgar hızının yer yer 40 ila 70 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in büyük bölümünde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerinde hortum, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle rüzgarın fırtına şeklinde eseceği bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere dikkat çekildi.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı, Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Muğla çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve fırtına riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinde batı kesimlerde, öğle saatlerinden itibaren ise genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağışların kuvvetli, Çanakkale’de yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

EGE

Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde başlayan yağışların, öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılması bekleniyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak görülürken, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Batı ve Orta Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Batı Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülürken, rüzgarın batı kesimlerde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

İÇ ANADOLU

Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, gece saatlerinde ise bölgenin batısında sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgarın kuvvetlenmesi, sabah saatlerinde ise buzlanma ve sis görülmesi tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Sinop dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Gece saatlerinden sonra iç kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülürken, iç kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, sis ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma beklenirken, yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski sürüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

