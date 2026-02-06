6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybetmişti! Taha Duymaz'ın Son Sözleri Yeniden Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara sebep olmuştu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde, yemek videolarıyla fenomen hale gelen Taha Duymaz da enkaz altında can vermişti. Depremin üçüncü yılında Duymaz'ın son sözleri yeniden gündem oldu.

YILLAR SONRA YENİDEN HATIRLANDI

Depremde enkaz altına kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın vefat etmeden birkaç yıl önce çektiği bir videosu yeniden gündem oldu.

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

19 yaşında hayatını yitiren genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını verdi.

"HEPİMİZİN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ"

"Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor."

"İYİ BİR AŞÇI OLMAK İSTİYORUM"

19 yaşında olan Taha Duymaz, hayalini ise “Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi