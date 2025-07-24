Sıcakta Herkes Oraya Koştu: 20 Bin Kişi Yaşıyordu, Nüfusu Bir Anda 450 Bine Fırladı

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Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da hayatı adeta durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, nem oranının etkisiyle hissedilen sıcaklık 52 dereceye kadar ulaştı.

Bu aşırı sıcaklar, özellikle yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere çok sayıda kişinin serin bölgeleri tercih etmesine neden oldu. Kentin cadde ve sokaklarında gözle görülür bir tenhalaşma yaşanırken, serinlemek isteyenler yayla ve sahil bölgelerine yöneldi.

Adanalıların en çok tercih ettiği yerlerin başında ise Toros Dağları eteklerinde bulunan Pozantı ilçesi geldi. Normalde yaklaşık 20 bin kişilik nüfusa sahip olan ilçe, yaz sıcaklarının etkisiyle büyük bir göç aldı. Pozantı’nın nüfusunun, geçici olarak 400 ila 450 bin arasında değiştiği belirtiliyor.

Aşırı sıcaklarla birlikte şehirde günlük yaşam durma noktasına gelirken, serin yaylalar geçici bir sığınak haline geldi. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve nem oranına karşı vatandaşları gün içinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA