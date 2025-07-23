Kumbaralar Neden Genelde Domuz Şeklindedir? Cevabı Yüzyıllar Öncesinde Saklı

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Küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığı kazanmamıza yardımcı olan kumbaralar, çoğu zaman domuz şeklinde karşımıza çıkar. Peki hiç düşündünüz mü, neden bu sevimli tasarımlar özellikle domuz figürüyle özdeşleşmiş durumda? Cevabı, hem tarihi bir dil oyununda hem de kültürel sembollerde gizli.

KİL KAPLARDAN DOMUZ KUMBARALARA

Orta Çağ İngiltere’sinde, insanlar tasarruf ettikleri paraları, mutfakta kullanılan ve "pygg" adı verilen bir tür kilden yapılan kaplara koyarlardı. Bu kaplara zamanla “pygg bank” adı verildi. Ancak yıllar içinde “pygg” kelimesi unutulmaya yüz tuttu ve İngilizcede kulağa benzer gelen “pig” yani domuz kelimesiyle karıştırıldı.

Bu dilsel benzerlik, 19. yüzyılda zanaatkârların dikkatini çekti. “Pig bank” ifadesinden yola çıkan ustalar, kumbaraları domuz şeklinde üretmeye başladı. İşte bu küçük kelime oyunu, bugün dünya genelinde tanınan domuz şeklindeki kumbaraların doğuşuna zemin hazırladı.

BEREKETİN VE ŞANSIN SEMBOLÜ

Domuz figürünün tercih edilmesinin yalnızca tesadüfe dayandığını söylemek eksik olur. Pek çok kültürde, özellikle Çin'de domuz bolluk, bereket ve maddi kazancın sembolü olarak kabul edilir. Bu yönüyle de domuz figürü, parayla ilişkilendirilen bir görsel haline gelmiştir.

Bugün her ne kadar kumbaralar çeşitli tasarımlarla karşımıza çıksa da, domuz figürü hala en bilinen ve en sevilen şekil olarak yerini koruyor. Hem geleneksel bir simge hem de tasarrufun eğlenceli bir temsili olan bu figür, para biriktirme alışkanlığının kültürel bir ifadesi olarak yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi