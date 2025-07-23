Dünyanın En Huzurlu Şehri Açıklandı: Burada Yaşayanlar Stresin 'S' sini Bile Bilmiyor

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Yeni Zelanda’nın büyüleyici doğasıyla ünlü Queenstown kenti, yapılan araştırmalarda dünyanın en sakin ve huzurlu yaşam alanı olarak belirlendi. TravelBag tarafından yapılan ve Daily Express tarafından duyurulan çalışmada, temizlik, yeşil alan kalitesi, gürültü ve ışık kirliliği gibi birçok faktör dikkate alındı. Queenstown, 100 üzerinden 91,7 temizlik puanı ve 94,4 gibi yüksek bir yeşil alan notu ile diğer tüm şehirleri geride bıraktı.

STRESTEN UZAKİ SAKİN VE HUZURLU

Güney Alpleri'nin görkemli silüeti ve Wakatipu Gölü’nün berrak manzarası eşliğinde konumlanan Queenstown, doğayla iç içe, yavaş ve huzurlu bir yaşam arayanlar için adeta bir sığınak.

Uzmanlar, Queenstown’un ziyaretçilerine modern hayatın karmaşasından uzaklaşıp doğaya dönme fırsatı sunduğunu vurguluyor. Trafik yoğunluğunun azlığı, ışık kirliliğinin minimum seviyede olması sayesinde gece gökyüzünü izlemek bile başlı başına bir deneyim sunuyor.

HER MEVSİM FARKLI BİR GÜZELLİK

Queenstown, yılın her döneminde bambaşka atmosferler yaşatıyor:

Kış aylarında (Haziran-Ağustos): Şehir, kayak meraklıları için bembeyaz pistleri ve sıcak atmosferli restoranlarıyla adeta bir kış masalına dönüşüyor.

Yaz aylarında (Aralık-Şubat): Güneşli günler, yürüyüş ve bisiklet parkurları, göl kenarında yüzme keyfi ve doğayla iç içe aktiviteler sunuyor.

Macera tutkunları için bungee jumping, zipline ve yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu sporlar da bölgenin cazibesini artırıyor. Daha sakin bir tatil isteyenler ise termal havuzlar, spa merkezleri ve nefes kesici Alp manzaraları eşliğinde ruhen dinlenebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi