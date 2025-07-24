10 Bin Adım Efsanesi Çöktü! Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı

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Uzun yıllardır sağlıklı yaşamın simgesi haline gelen “günde 10 bin adım” önerisi, bilimsel bir çalışmayla sorgulandı. The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırma, bu popüler inancın aslında abartılı olabileceğini ortaya koydu.

Dünya genelinde 57 farklı çalışmanın verileri analiz edilerek 160 binden fazla kişinin katılımıyla yürütülen araştırmada, günlük sadece 7000 adım atmanın bile sağlık açısından ciddi faydalar sağladığı belirlendi. Bulgulara göre, bu adım sayısı ölüm riskini yüzde 47 oranında azaltıyor.

Uzmanlar, 7000 adımla kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 25, kanser riskinin yüzde 6, Tip 2 diyabet riskinin yüzde 14 ve demans riskinin yüzde 38 azaldığını vurguladı. Ayrıca, depresyon olasılığı yüzde 22, düşme riski ise yüzde 28 oranında düşüyor.

Araştırmacılar, tamamen hareketsiz kalmak yerine günlük en az 2000 adım atmanın bile sağlığa olumlu etkiler sunduğuna dikkat çekerek, “Önemli olan hareket etmek” mesajını verdi. Bu çalışma, adım sayısından ziyade düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi