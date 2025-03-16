Sıcak Havayı Gören Eskişehirliler Meydana Akın Etti

Eskişehir’de hava sıcaklıkları artmasıyla birlikte vatandaşlar da kendilerini dışarı attı.

Sıcak Havayı Gören Eskişehirliler Meydana Akın Etti

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Eskişehir'de vatandaşlar şehrin meydanına güzel havayı fırsat bilerek akın etti.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent meydanında yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklıkları kent genelinde 28 dereceye ulaşırken, vatandaşlar bu güzel havayı değerlendirdi. Porsuk Çayı kenarına ve Kent Park’a akın eden vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yerini kara bulutlara bırakacak olan güneşin tadını çıkardı. Eskişehir’de turistik aktivite denilince akıllara gelen gondol turuna ise talebin arttığı görüldü. Hafta sonunun keyfini çıkaran aileler, yanlarında bulunan sandalyeleri ile çimenlerde oturarak keyifli vakit geçirdi. Çocukları parkta oyun oynarken banklarda oturup onları izleyen ebeveynlerin hem dinlendiği hem de sohbet ettiği görüldü. Öte yandan, eşsiz doğal manzarası ile kuğulara ev sahipliği yapan Porsuk Çayı, görenleri mest etti.

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Kaynak: İHA

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