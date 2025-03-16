Yeşil Altın Hasadı Başladı! Fiyatı Uçuşa Geçti, Gramla Satılmaya Başlandı: Dubai’ye Kilo Kilo Gönderiliyor

DUBAİ'YE İHRAÇ EDİLİYOR

Silifke Işıklı Mahallesi Muhtarı Ramazan Güner, vatandaşın çağlaya büyük rağbet gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz. Zirai don nedeniyle yüzde elli rekolte kaybımız var. Toplanan çağlalar kilosu 200 liradan yurt içi ve yurt dışı Dubai’ye ihraç ediliyor" dedi.