Yeşil Altın Hasadı Başladı! Fiyatı Uçuşa Geçti, Gramla Satılmaya Başlandı: Dubai’ye Kilo Kilo Gönderiliyor
Mersin’de yeşil altın olarak bilinen çağlanın ilk hasadı yapıldı. Fiyatı artışa geçen çağla gram olarak satılıyor, Dubai’ye kilo kilo gönderiliyor.
Kaynak: İHA
Mersin’in Silifke ilçesinde 2025 yılının ilk çağla hasadı 15 gün erken başladı. Yüzde 50 rekolte düşüşü yaşayan yeşil altının fiyatı arttı. Kilosu 200 liradan satılan çağla, gram olarak da satışa sunuluyor. Dubai’ye ise kilo kilo satılıyor.
NE İLAÇ NE GÜBRE İSTİYOR
Sahil kesimlerinde tümüyle ilaç ve gübre kullanılmadan organik şekilde ticari olarak yetiştirilen badem çağlası, değerli olmasıyla yeşil altın olarak adlandırılıyor. Tezgahlarda kilosu 200 liradan satışa sunulan çağlanın hasadı bu yıl ise 15 gün erken başaldı. Rekoltede yaşanan yüzde 50 düşüş, fiyatları etkiledi.
DUBAİ'YE İHRAÇ EDİLİYOR
Silifke Işıklı Mahallesi Muhtarı Ramazan Güner, vatandaşın çağlaya büyük rağbet gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz. Zirai don nedeniyle yüzde elli rekolte kaybımız var. Toplanan çağlalar kilosu 200 liradan yurt içi ve yurt dışı Dubai’ye ihraç ediliyor" dedi.