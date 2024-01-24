Show TV'nin iddialı dizisi final yapıyor

Show TV'de ünlü oyuncular Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin başrollerini paylaştığı 'Kara' dizisi için final kararı alındı.

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Show TV'nin iddialı dizisi final yapıyor

Show TV ekranlarında yer alan 'Kara' dizisi için erken final kararı alındı. Yeni yıla yüksek beklentiyle başlayan dizi, izleyiciyle perşembe akşamları buluşuyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre başrollerini İlker Kaleli, Öykü Karayel ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dizinin beşinci bölümde veda etmesi bekleniyor.

Show TV'nin iddialı dizisi final yapıyor - Resim : 1

Most Yapım imzalı dizi geçen yıl sonu önce 'Arak' adıyla yayına çıkmış, ardından da yılbaşı tatili arasının ardından isim değişikliği yapılmış ve yeni konseptiyle seyirciyle buluşmaya devam etmişti.

Kanal, geçtiğimiz günlerde de 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi için final kararı almıştı.

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