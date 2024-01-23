Limonun en değerli yeriymiş... Ne suyu ne kabuğu! Hiç bilmiyorduk

Limon, vücut için oldukça faydalı bir meyvedir. C vitamini bakımından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ayrıca limonun sindirim sistemine yardımcı olduğu, cilt sağlığını desteklediği ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda limon suyu içmek, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de yardımcı olabilir.

Dolayısıyla limonun birçok faydası bulunmaktadır ve düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir.

LİMON YAPRAKLARI DAHA ETKİLİYMİŞ

Ensonhaber.com'daki bilgilere göre; Limon yapraklarını kaynatıp suyunu tüketmek tavsiye edilir. Bu yapraklardaki bazı bileşenlerin anti-kanser özellikleri olduğu bilinmektedir.

Limon yaprakları, anti-bakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde mikroplarla savaşabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.

En büyük etkisi ise ruh sağlığına...

Limon yaprakları, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Rahatlatıcı etkileri ile zihinsel rahatlama sağlayabilir.