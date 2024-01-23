Abartı ve lüks seven 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarmakta çok ustalar

Günümüzde, abartı ve lüks seven insanların sayısı oldukça fazla. Ancak bu özellikleri en yoğun şekilde taşıyanlar genellikle belirli burç gruplarına mensup bireylerdir. Astrolojiye inananlar için, bu durum oldukça ilgi çekici olabilir. Peki, hangi burçlar abartı ve lüksü seven insanları temsil eder? İşte, insanı çileden çıkarmakta çok ustalar olan 3 burç insanı!

ASLAN:

Bir Aslanla gösteriş konusunda yarışmayın. Aslan kadınları alımlı Aslan erkekleri ise karizmatiktir. Hediyeden tutun da stile kadar birçok alanda abartıyı severler. Aslan burcundan olanların eline malzeme sakın vermeyin. Eğer verdiğiniz malzeme büyükse vay halinize. O dedikoduyu büyütür de büyütürler. Bu yüzden aslanla sır paylaşırken dikkatli olun. Biri iki diye başkalarına anlatırlarsa sakın şaşırmayın.

KOÇ BURCU:

Bir Koçla konuşuyorsanız mutlaka orada bir abartı vardır. Koçların karakterindeki güç ve gösteriş ya giyimlerine yansır ya konuşma tarzlarına. Bir Koç mutlaka karşısındakinin hafızasında yer edinir. Koç burcundan olanlar özellikle abartma konusunda ustadır.

AKREP:

Gizemiyle meşhur Akrep burcu kendini saklamaktan vazgeçtiyse abartılı görünebilir. Bazen manevi değeri olan kolyeyi binlerce lira değerindeki pırlantaya tercih edebilir. Bazen de hiç olmayacak şeye gidip olağanüstü para harcayabilir. Akrebin abartısına ölçü biçmek kolay değildir. Gösterişi çok seven akrep burcu gerçekten de bazen çileden çıkarabiliyor. Pahalı ürün meraklısı olan akrepler bir çok kez eşlerini maddi açıdan zora sokan kişilerdir. Bir akreple evliyseniz yandınız. Akrep hiç bir zaman yetinmez. Aza kanaat getiremez. Bu yüzden akreple evlilik düşünen şimdiden kredi kartı sayısını artırsa iyi olacak.