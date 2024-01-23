Kara kara düşünüyorlar! FOX TV bile şaşkın... Kızıl Goncalar raporu şaşırttı

1 aydır hedef alınan dizi Kızıl Goncalar hak ettiği başarıya ulaştı. Yasaklama ve ceza kararları dizinin reytingini patlattı

Artigercek.com sitesindeki habere göre; Tarikatların kamusal alandaki gücünü ele alan Kızıl Goncalar dizisi, aldığı cezaların ardından yayımlandığı ilk bölümde reyting rekorları kırdı. RTÜK, Fox TV’ye hem para hem de iki kez yayın durdurma cezası vermişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar'ın cezanın ardından yayımlanan ilk bölümü, tüm kategorilerdeki reytinglerde ilk sırada yer aldı.

DİZİ HEDEF GÖSTERİLMİŞ VE CEZA ALMIŞTI

RTÜK, Fox TV’ye hem para hem de iki kez yayın durdurma cezası vermişti. Ceza nedeniyle üçüncü bölüm yayınlanamamış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü de çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti. Dizinin seti Fatih’ten Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizinin ‘Türk halkının milli ve manevi değerleriyle’ dalga geçtiğini öne sürerek, cezayı “Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hiçe sayan, görmezden gelen yayınlara tahammülümüz yok” sözleriyle savunmuştu.

REYTİNG REKORU

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer aldığı FOX ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle AB hedef kitlede 9,64 reyting, 24.47 share; ABC1 20+ hedef kitlede 9,41 reyting, 20,83 share ve total hedef kitlede 6.80 reyting, 15,63 share elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

KIZIL GONCALAR NE ANLATIYOR?

Kızıl Goncalar seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alıyor

FİNAL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Öte yandan bazı haber sitelerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. gercekgundem.com editörlerinin edindiği bilgilere göre; Dizinin final yapması söz konusu değil