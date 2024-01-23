TV8'in iddialı dizisiyle ilgili son dakika kararı

TV8 bu sezon 4. bölümde finalsiz bitirme kararı aldığı 'Aşka Düşman' dizisinin ardından Gökhan Horzum’un yazdığı 'Yetkisiz Bir Hayat' dizisini ekrana getirmeye hazırlanıyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2018’de Netflix’te yayınlanan ve izlenem rekoru kıran İspanyol suç draması 'Unauthorized Living'ten uyarlanan dizinin eylül sezonuna ertelenmesine karar verildi.

Volkan Kocatürk'ün yöneteceği 'Yetkisiz Bir Hayat'ın başrol oyuncusu belli olmuş ve şimdiden merak uyandıran dizide Bülent İnal başrol karakteri Barbaros rolü için anlaşmıştı. Usta aktör eylül sezonun ilk haftasında seyirciyle buluşması planlanan dizi için temmuz ayında sete çıkacak.

Bu arada dizinin oyuncu seçimleri de devam edecek.

DİZİNİN KONUSU

Dizinin orijinalinde iş insanı görünümündeki Nemo Bandeira’nın (Coronado) aslında bir uyuşturucu baronudur. Alzheimer hastalığı teşhisi konulan Nemo mirası ve ailesinin geleceği için bir veliaht seçmeye karar verir.