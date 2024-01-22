Merakla bekleniyordu: Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine sürpriz oyuncu

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen 'İnci Taneleri' dizisinin kadrosuna son olarak oyuncu Onur Akbay dahil oldu.

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Merakla bekleniyordu: Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine sürpriz oyuncu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisi, yayınlanan fragmanlar nedeniyle en çok merak edilen projelerin başında yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı dizide eşinin ölümünden sorumlu tutulan öğretmen Azem Yücedağ'ın cezaevinden çıktıktan sonra ailesini bir araya getirme mücadelesi ekrana taşınıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın rol aldığı dizinin kadrosuna son olarak Onur Akbay dahil oldu.

Merakla bekleniyordu: Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine sürpriz oyuncu - Resim : 1

Onur Akbay, 'Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da' ve 'Sokağın Çocukları' dizilerindeki performansıyla tanındı. Akbay, İnci Taneleri dizisinde Necmi karakterine hayat verecek.

İnci Taneleri, 25 Ocak'ta ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

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