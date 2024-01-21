FOX TV'nin iddialı dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu TRT'ye geçiyor

FOX TV ekranlarında yer alan 'Kirli Sepeti' dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. 'Yavuz' rolüyle konuk olarak kadroya katılan Rüzgar Aksoy, dizisiden ayrılma kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ünlü oyuncu 17. bölümde ekipten ayrılacak. Aksoy’un yeni projesi de şimdiden belli oldu. Bozdağ Film'in TRT1 için çekeceği ramazan dizisi Hüdayi Yolu (Aziz Mahmut Hüdayi) projesinde başrole hayat verecek.

Senaryosunu İsa Yıldız, yönetmenliğini Kamil Aydın üstleneceği dizide Rüzgar Aksoy’a, Ahmet Somers 'Üftade Hazretleri', Duygu Sercan 'Safiye', Hakan Örge 'Dilaver', Tuğba Melis Türk 'Ziyşan', Barış Başar 'Tacir' ve Furkan Kara 'Ali' rolüyle eşlik edecek.

Başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un üstlendiği 'Kirli Sepeti' ise her pazar izleyicilerle buluşmaya devam edecek.