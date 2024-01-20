Dünyada 9 milyondan fazla kişi botoks yaptırdı

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) tarafından sunulan son verilere göre, dünya genelinde gerçekleştirilen 9 milyondan fazla estetik prosedürün yüzde 16’sını erkekler oluşturdu.

Cerrahi olmayan estetik işlemlerde yüzde 26,1’lik artışa dikkat çeken ve yayınlanan son verileri değerlendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Yıldırım, “Botoks, bu alandaki en popüler tedavi olmaya devam ediyor ve dünya çapında yapılan 9 milyon botoks prosedürü ile lider konumunu koruyor. Bu, önceki yıla kıyasla erkeklerin estetik uygulamalara olan ilgisinde önemli bir artış olduğunu da gösteriyor” diye konuştu.

“Y VE Z KUŞAĞINDA ARTAN EĞİLİM VAR”

Botoks uygulamalarındaki artışın en belirgin olduğu yaş grubunun 35-50 arasındaki kişiler olduğu bilgisini paylaşan Dr. Eda Yıldırım, “Bu yaş aralığı, yaşlanmanın erken belirtileriyle mücadele edenler arasında botoksu en çok tercih eden grup oldu. Ancak, 18-34 yaş aralığındaki genç Y ve Z kuşağı da kırışıklıkları önleyici olarak botoks kullanmaya yönelik artan bir eğilim gösteriyor” dedi.

“ERKEKLER KİŞİSEL BAKIM VE GÖRÜNÜME ÖNEM VERİYOR”

İkinci en popüler tedavinin hyaluronik asit dolgu enjeksiyonları olduğunu söyleyen Dr. Eda Yıldırım, “Enjeksiyonların yüzde 86,8’inin kadınlara, yüzde 13,2’sinin ise erkeklere uygulandığı görülüyor. Bu trend erkeklerin de kişisel bakım ve görünüm konularına önem verdiğini gösteriyor. Estetik uygulamalara olan bu evrensel ilgi, güzellik ve bakım endüstrisindeki değişen toplumsal normları yansıtıyor” dedi.

Kaynak: İHA